Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kış yardımı için harekete geçildi! Türk Kızılay 18. İyilik Gemisi'ni Gazze'ye gönderdi

Kış yardımı için harekete geçildi! Türk Kızılay 18. İyilik Gemisi'ni Gazze'ye gönderdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere çalışmalarına devam eden Türk Kızılay 18. İyilik Gemisi'ni Mersin Limanı’ndan törenle uğurlandı. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz yardımların detaylarını gazetemize anlattı.

İRFAN ÖZFATURA -  Türk Kızılay öncülüğünde Türkiye'nin Gazze'ye yardımları hız kesmeden devam ediyor. Bugün öğlen saatlerinde hareket eden 18. İyilik Gemisi, Mersin Limanı’nda dualarla Gazze'ye uğurlandı. 

Gemide Gazze’ye yönelik büyük hacimli insani yardım kolileriyle yerli malı gıdalar ve battaniyeler gönderildi. 

BİNLERCE TON YARDIM GİTTİ 

18. İyilik Gemisi ile birlikte sadece Türkiye'den bu zamana kadar binlerce ton yardım gönderildi.

Gemide, yaklaşan kış mevsimine hazırlıkları desteklemek adına gıda ve battaniye malzemeleri ağırlıklı yaklaşık 800 ton temel insani yardım malzemesi yer alıyor.

Gemi yaklaşık 3 gün süren yolculuğun ardından Mısır’ın El-Ariş Limanı’na ulaşacak. Tahliye edilen yardım malzemeleri tırlara yüklenerek Mısır Kızılayı ile koordinasyon halinde Refah Sınır Kapısı’na yönlendirilecek.

Kış yardımı için harekete geçildi! Türk Kızılay 18. İyilik Gemisi'ni Gazze'ye gönderdi - 1. Resim

Türk Kızılay, geçtiğimiz ay AFAD Koordinasyonuyla bölgeye gönderilen 17’inci İyilik Gemisi’yle bölgeye 591 bin adet kurban konservesi göndermişti. Bu konservelerin tamamının Gazze’ye girişi sağlandı.

7 Ekim 2023’ten bu yana bölgeye 18 bin tonu aşkın yardım malzemesi ulaştıran Türk Kızılay, Gazze’de ilk günden bu yana sürdürdüğü aşevi faaliyetiyle de her gün sıcak yemek desteği sağlıyor.

Güncel olarak günde 21 bin kişilik sıcak yemek desteğini sürdüren Kızılay aşevleri, Gazze’deki zorlu koşullara rağmen bugüne dek 8.4 milyon kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdi. 

Kış yardımı için harekete geçildi! Türk Kızılay 18. İyilik Gemisi'ni Gazze'ye gönderdi - 2. Resim

GAZZE'YE KIŞLIK YARDIM 

İyilik Gemisi'nde Türkiye gazetesine konuşan Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz şunları söyledi:

"Şu anda 18. İyilik Gemimizin içindeyiz. Gıda kolilerimiz var, battaniyelerimiz var. İnşallah bunlar Gazze'nin kış koşullarında insanlara bir taraftan sıcaklık götürecek, bir taraftan ocaklarının kaynamasını, yemeklerini pişirmelerini sağlayacak. Bizler de 19. İyilik Gemisi için hemen arkasından hazırlıklara başlayacağız."

Türk Kızılay, Gazze’de ateşkes sonrası dönemde çalışmalarını daha etkin bir şekilde yürütmek üzere acil dönem ve iyileştirme dönemlerini kapsayacak şekilde destek planı oluşturdu.

Bu çerçevede, acil dönem öncelikleri arasında bölgeye ihtiyaçlar doğrultusunda muhtelif  insani yardım malzemesi göndermek ve aşevi kapasitesini 35 bin öğüne çıkarmak yer alıyor.

Türk Kızılay’ın Filistin Kızılayı ile iş birliği içinde belirlediği Gazze acil dönem planları arasında bölgedeki hastanelerin ilaç, tıbbi malzeme ve ekipman ihtiyaçlarını karşılamak da yer alıyor.

Mersin’deki stratejik Stok Merkezi’nin açılışı, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Yekta Kamil Noyan ve Dünya Gıda Programı Ülke Direktörü Stephen Cahill’in katılımlarıyla gerçekleşti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ecel onu halı sahada yakaladı! 3 çocuk yetim kaldı12 Kasım Çarşamba akşamı Eşref Rüya var mı, yok mu? Gözler Kanal D yayın akışına çevrildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 18 şehidin naaşı bulundu - GündemDüşen uçakta 18 şehidin naaşı bulunduSağlık hizmetlerinde yeni dönem! Hasta yorumları, ameliyat görseli, öncesi-sonrası fotoğraflar artık olmayacak - GündemSağlıkçılar artık o paylaşımları yapamayacak!Sosyal medyaya yaş sınırı gelecek mi? Bakan Göktaş'tan açıklama var - GündemSosyal medyaya yaş sınırı gelecek mi? Bakandan açıklama vaeEcel onu halı sahada yakaladı! 3 çocuk yetim kaldı - GündemEcel onu halı sahada yakaladı! 3 çocuk yetim kaldıİstanbul'daki ünlü AVM'den 5 milyon dolar rüşvet istemişler, parayı alamayınca ceza kesmişler! - GündemÜnlü AVM'den 5 milyon dolar rüşvet istemişler!Köpeğe eziyet görüntüsü sonrası gözaltı! Belediye personeli soruşturma altında - GündemKöpeğe eziyet görüntüsü sonrası gözaltı
Sonraki Haber Yükleniyor...