Kış yardımı için harekete geçildi! Türk Kızılay 18. İyilik Gemisi'ni Gazze'ye gönderdi

İRFAN ÖZFATURA - Türk Kızılay öncülüğünde Türkiye'nin Gazze'ye yardımları hız kesmeden devam ediyor. Bugün öğlen saatlerinde hareket eden 18. İyilik Gemisi, Mersin Limanı’nda dualarla Gazze'ye uğurlandı.

Gemide Gazze’ye yönelik büyük hacimli insani yardım kolileriyle yerli malı gıdalar ve battaniyeler gönderildi.

BİNLERCE TON YARDIM GİTTİ

18. İyilik Gemisi ile birlikte sadece Türkiye'den bu zamana kadar binlerce ton yardım gönderildi.

Gemide, yaklaşan kış mevsimine hazırlıkları desteklemek adına gıda ve battaniye malzemeleri ağırlıklı yaklaşık 800 ton temel insani yardım malzemesi yer alıyor.

Gemi yaklaşık 3 gün süren yolculuğun ardından Mısır’ın El-Ariş Limanı’na ulaşacak. Tahliye edilen yardım malzemeleri tırlara yüklenerek Mısır Kızılayı ile koordinasyon halinde Refah Sınır Kapısı’na yönlendirilecek.

Türk Kızılay, geçtiğimiz ay AFAD Koordinasyonuyla bölgeye gönderilen 17’inci İyilik Gemisi’yle bölgeye 591 bin adet kurban konservesi göndermişti. Bu konservelerin tamamının Gazze’ye girişi sağlandı.

7 Ekim 2023’ten bu yana bölgeye 18 bin tonu aşkın yardım malzemesi ulaştıran Türk Kızılay, Gazze’de ilk günden bu yana sürdürdüğü aşevi faaliyetiyle de her gün sıcak yemek desteği sağlıyor.

Güncel olarak günde 21 bin kişilik sıcak yemek desteğini sürdüren Kızılay aşevleri, Gazze’deki zorlu koşullara rağmen bugüne dek 8.4 milyon kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

GAZZE'YE KIŞLIK YARDIM

İyilik Gemisi'nde Türkiye gazetesine konuşan Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz şunları söyledi:

"Şu anda 18. İyilik Gemimizin içindeyiz. Gıda kolilerimiz var, battaniyelerimiz var. İnşallah bunlar Gazze'nin kış koşullarında insanlara bir taraftan sıcaklık götürecek, bir taraftan ocaklarının kaynamasını, yemeklerini pişirmelerini sağlayacak. Bizler de 19. İyilik Gemisi için hemen arkasından hazırlıklara başlayacağız."

Türk Kızılay, Gazze’de ateşkes sonrası dönemde çalışmalarını daha etkin bir şekilde yürütmek üzere acil dönem ve iyileştirme dönemlerini kapsayacak şekilde destek planı oluşturdu.

Bu çerçevede, acil dönem öncelikleri arasında bölgeye ihtiyaçlar doğrultusunda muhtelif insani yardım malzemesi göndermek ve aşevi kapasitesini 35 bin öğüne çıkarmak yer alıyor.

Türk Kızılay’ın Filistin Kızılayı ile iş birliği içinde belirlediği Gazze acil dönem planları arasında bölgedeki hastanelerin ilaç, tıbbi malzeme ve ekipman ihtiyaçlarını karşılamak da yer alıyor.

Mersin’deki stratejik Stok Merkezi’nin açılışı, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Yekta Kamil Noyan ve Dünya Gıda Programı Ülke Direktörü Stephen Cahill’in katılımlarıyla gerçekleşti.