Kızılay Ramazan öncesi Gazze'ye 2737 tonluk yardım malzemesi gönderiyor! 1995'ten beri Filistin'de yardım faaliyeti yürütülüyor

Gazze'de savaşın ulaştığı boyutlar korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Toplam can kaybının 30 bin 800'e ulaştığı, yaralı sayısının ise 72 bin 298'e çıktığı açıklanırken, sağ kalanlar açlık, susuzluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. Ramazan ayı öncesinde dev yardım gemisi gönderen Kızılay, 1995'ten beri bölgede yardım faaliyeti yürüyor.

İRFAN ÖZFATURA - Çatışmalarda bugüne kadar 30 bin 800’ün üzerinde Filistinli hayatını kaybetti. 72 bin 298’in üzerinde Filistinli yaralandı. Filistin’de vefat edenler, 12.660 çocuk, 8.570 kadın, 1.049 yaşlı, 340 sağlık çalışanı, 154 BM çalışanı, 200’den fazla gazeteciden oluşuyor.

Kızılay 1995’den bu yana Filistin ve Gazze’ye insani yardım ulaştırıyor. Bölgeye ulaştırılan güncel yardımlar başlıca gıda paketi, barınma, hijyen, konserve gıda, sıcak yemek, giyim malzemesi, ambulans, kan ürünleri sarf malzemesi ve cihazı gibi muhtelif ihtiyaçlardan oluşuyor.

Refah’taki aşevi aracılığıyla günlük 5.000 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Gazze’de 5, Mısır’da 4, Batı Şeria/Kudüs’te 2 Ürdün’de 1 Kızılay personeli bulunuyor.

Refah Kapısı 21 Ekim, Kerem Şalom Kapısı ise 17 Aralık tarihinden bu yana insani yardım konvoylarına sınırlı olarak açık bulunuyor. Günlük ortalama 90 tır geçişi, Gazze Şeridinin ihtiyaçlarının ancak çok küçük bir kısmını karşılıyor. İşgalden önce Gazze’ye günde ortalama 500 tır ticari mal girişi gerçekleşiyordu.

7. GEMİ SEVKİYATI

Kızılay, yaklaşan Ramazan Ayı öncesi yaklaşık 5 bin palet / 2737 tonluk yardım malzemesini Gazze’ye ulaştıracak bir yardım gemisi daha hazırladı.

Kızılay’ın yardım gemisine MÜSİAD, bağışçılar ve sivil toplum kuruluşları katkı verdi.

Yardımlar önce Mısır’a ardından da ülkedeki Türk Kızılay uzman personelinin yönlendirmesiyle TIR’larla Refah Sınır Kapısı’ndan Gazzelilere ulaşacak.

Yardımların ulaştırılması için Mısır Kızılayı ve Filistin Kızılayı ile koordineli hareket ediliyor.

7. yardım gemisinde başta hazır yemek içerikli gıda kolileri, su, gıda paketleri, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye gibi barınma malzemeleri, tıbbi malzeme, bebek malzemeleri bulunuyor.

TONLARCA YARDIM ULAŞTIRILDI

Gazze'deki hastanelerin çoğu artık düzgün bir şekilde işlev göremiyor. Hastanelerin %70’i, birinci basamak sağlık kuruluşlarının %83’ü hizmet dışı kaldı.

131’i Birleşmiş Milletler Ajansı UNRWA’ya ait toplam 394 eğitim tesisi saldırılarda hasar gördü. 142 okul tamamen yıkıldı veya ağır hasar aldı. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine (OCHA) göre, nüfusun %75’ine karşılık gelen yaklaşık 1,7 Milyon Filistinli Gazze'de yerinden edilirken bu kişilerin 1,4 Milyonu Birleşmiş Milletlere ait 155 okula sığındı.

Kuzey bölgelerde temiz suya erişim bulunmazken, Güney Gazze’ye İsrail’den su aktaran 3 hattın sadece 1’i faal durumda. Su kuyularının %83’ü hizmet dışı kaldı.

AFAD’ın koordinasyonunda Mısır’dan her gün 7 tır temiz içme suyu ulaştırılıyor. Gemiler ve uçaklarla Kızılay’ın bölgeye ulaştırdığı yardım miktarı 3250 tona ulaştı.

Ancak bütün bunlara rağmen Gazze hâlâ yardıma muhtaç. Yetkililer bütün insanlığın harekete geçmesi gerektiğini sürekli dile getiriyor.

12 UÇAK 6 GEMİ GAZZE'YE GİTTİ

Konuya ilişkin konuşan Kızılay Genel Başkanı Prof Dr Fatma Meriç Yılmaz şunları söyledi:

Tabii ki yapabildiklerimiz yapamadıklarımız var. Ateşkesin olması için kuvvetli bir şekilde savunuculuk işini devam ettirmekle birlikte bugün Gazze’nin en fazla temel ihtiyaç maddelerine ihtiyaç duyduğunu bildiğimiz bir günde en büyük gemimizi uğurlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bugüne kadar 12 uçak gitti Türkiye’den, 6 tane gemi gitti.

MÜSİAD Ramazan öncesi anlamlı bir kampanya başlattı ve ramazanda hazır gıda ile yüklü paketleri göndermekle ilgili bir yüklü bağış gerçekleştirdi. O emanetlerimiz var içeride. 110 bin gıda kolimiz, 620 ton un, 14 tırlık bir su maden suyu, kıyafetler, mobil mutfaklarımız var. Bu mobil mutfaklarımız 5 bin kişiye sıcak yemek çıkartma kapasitesine sahip mobil mutfaklarımız. Bizler de bu iyiliğin emanetçileri olarak gözümüz gibi bakarak üç günde ilk önce Mısır El-Ariş Limanı’na oradan tırlara yüklenerek Gazze’ye bu emanetlerin ulaşmasını sağlayacağız.

GEMİLER TEKRAR YÜKLENECEK

Bir güzel haberim daha bu yardımların da tabi ki uzun süreli ve sürekli yapılması son derece önemli. Bu gemi gidip boşaldıktan sonra aynı gemi yani en büyük kapasitedeki gemi tekrar yüklenecek ve tekrar gönderilecek.

1995’ten beri Gazze’deyiz biz aslında biz Türk Kızılay’ı olarak. Orada delegasyonumuzdan kalan yerel personelimiz var beş tane. Günlük bin sıcak yemek çıkarıyorlardı. Ramazan itibariye bunu 5 bine çıkartıyoruz kapasite olarak. Hem yardımlarımız hem yemeklerimiz dağıtılmaya devam edilecek. Ben şunu vurgulamak istiyorum. Ramazan’ın başındayız ramazan yardımlaşma ayı ramazan iyilik ayı ramazan birbirinin yoksunluğunu yokluğunu anlama ayı. Biz burada iki büyük temel operasyonu birlikte yürüteceğiz.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise konuşmasında şunları aktardı:

Bizler MÜSİAD’lı iş adamları olarak, Kızılay Başkanımızla bir kontak kurarak, Gazze’ye bir yardım noktasında bir gıda kolisi hazırlamak istediğimizi ilettik. Çok şükür bugün bu gemide 75 binin üzerinde, paketin olduğu ve her paketin içinde de 28 tane hazır ürünün olduğu, hazır pişmiş, içinde çorba, nohutlu pilav, bulgur pilavı, etli kuru fasulye, çeşitli Türk mutfağının gıdalarının olduğu ki bunlar Gazze’deki kardeşlerimizin yemesine uygun şartlarda hazırlandı ve açılıp hazır bir şekilde tüketilmeye, hiç ısıtmaya gerek kalmadan pişirilmeye gerek kalmadan tüketilmeye hazır, ürünler var içerisinde dolayısıyla bu 75 bin gıda kolisinin, inşallah, devamını da yine bu ayın sonlarına doğru gidecek sekizinci iyilik gemisinde, en az 75 bin gıda kolisini de hazır edeceğimizi, tekrar burada vurgulamak istiyorum.

Ayrıca yine o gemide iki tane tam donanımlı Ambulans da koymak istiyoruz.

Allah da onlardan razı olsun. İnşallah bu geminin vesilesi ile keşke bu gemide benimde yardımım, bağışım, gıda kolim olsaydı diyenlere, şimdiden duyuralım bu geminin devamı gelecek inşallah, Kızılay’ımız en az ayda bir belki on beş günde bir yardımların gelişlerine bağlı olarak bu gemiler hareket etmeye devam edecek.

Son olarak şunları da söylemek istiyorum bazı kafa karışıklıkları var. Biz yaklaşık bir ay evvel Kızılay başkanımızın katıldığı bir Müsiad’da bir yemek programı yapmıştık orada, Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyük Elçisi de katıldı. Dolayısıyla burada giden yardım kolileri evet maalesef İsrail’in denetiminden geçiyor. Ama o denetimde sıkıntı olmayan ürünler gidiyor zaten. Kızılaymızı çok iyi biliyor hangi ürünler ürünleri alıyorlar, almıyorlar. Dolayısıyla buradan giden tüm gıda kolileri sorunsuz bir şekilde Gazze’ye giriş yapıyor, bununda hem Büyük Elçimizden hem de Kızılay başkanımızdan teyit aldık. Dolayısıyla, belli bir kontrolden geçerek Gazze’nin içine giriyor. Ben tekrar Ramazan ayı vesilesi ile oradaki kardeşlerimize bir an önce barış, huzur dolu günler diliyorum.