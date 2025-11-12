İstanbul'daki ünlü AVM'den 5 milyon dolar rüşvet istemişler, parayı alamayınca ceza kesmişler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan ve yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün, adeta "ahtapot kolları" gibi İstanbul'un bütününe yerleşmiş, İBB yetki alanında olmayan işlerde dahi ilçe belediyelerin kritik konumlarına yerleştirdiği üyeleri ile suç faaliyetleri gerçekleştirdiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakırköy'deki Capacity AVM ortakları tarafından Bakırköy Belediyesine otopark işletme ruhsatı için başvurunun olduğu aktarılan iddianamede, 30 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra AVM ortaklarından müştekiler Selahattin Özgül, Seyfi Beyaz, Alaattin Kameroğlu ve İlker Keleş'in birlikte yeni seçilen belediye başkanına hayırlı olsun ziyaretinde bulundukları anlatıldı.

"BAKIRKÖY'E BORCUNUZ VAR, OTOPARKI BİRLİKTE İŞLETELİM"

İddianamede, "Bu görüşmede, AVM ile ilgili başvuruların konusu açılınca örgüt lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu tarafından Bakırköy Belediyesinde 'sistem'e suç geliri aktarmak için rüşvet almak üzere görevlendirildiği anlaşılan örgüt üyesi şüpheli Ali Rıza Akyüz'ün müştekilere '17 senede burayı amorti ettiniz, esnafın da canına okudunuz. Bakırköy'e borcunuz var, otoparkı birlikte işletelim.' şeklinde talepte bulunduğu ve görüşmenin bu şekilde sona erdiği anlaşılmıştır." denildi.

3 MİLYON DOLAR İSTEMİŞLER

Devam eden süreçte görüşmelerin, tanık olan alışveriş̧ merkezinin avukatı Mehmet İplikçioğlu, İsmail Serdar İplikçioğlu ve mimar Sefer Kocabaş tarafından yürütüldüğü belirtilen iddianamede, bu görüşmelerde şüpheli Ali Rıza Akyüz tarafından nakit 3 milyon Amerikan doları karşılığı otopark ile ilgili işletme ruhsatı probleminin çözülebileceğinin söylendiği kaydedildi.

İddianamede, tanıkların bu 3 milyon dolar rüşvet talebini alışveriş merkezi sahibi olan müştekilere ilettiği, müştekilerin ise bunu kabul etmediğinin anlaşıldığı bildirildi.

Müştekilerin kendilerine iletilen rüşvet talebini AVM'nin imara aykırılığı olmadığını belirterek reddetmesinden bir süre sonra, tanık Sefer Kocabaş'ın, şüpheli Ali Rıza Akyüz tarafından görüşmeye davet edildiği aktarılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheliler Ali Rıza Akyüz ile Ertan Yıldız ve tanıklar Sefer Kocabaş ve Mehmet İplikçioğlu'nun olduğu görüşmede, örgüt yöneticisi Ertan Yıldız konuya dahil olarak Ali Rıza Akyüz ile birlikte müştekilerin artık 5 milyon dolar vermesi gerektiğini iletmiştir. Müştekiler vekili olan tanık Mehmet İplikçioğlu'nun bunu reddetmesi üzerine Ali Rıza Akyüz artık kendileri ile görüşmeyeceklerini belirterek toplantıyı sonlandırmıştır. Bu görüşmeden bir müddet sonra şüpheli Ali Rıza Akyüz, Sefer Kocabaş'ı arayarak, İplikçioğlu'nun bir diğer şüpheli Süleyman Atik ile görüşmesi gerektiği iletilmiştir. Tanıklar, Maslak'ta bir dairede şüpheli Süleyman Atik iki görüşme yapmışlardır."

5 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET İDDİASI

İddianamede, şüpheli Süleyman Atik'in ilk görüşmede 5 milyon dolar istendiğini ve kendisinin bu gibi konuları çözme konusunda özel olarak yetkilendirildiğini, aracı olup kendi adına bir şey istemediğini, bu gibi görüşmeleri kendisinin yaptığını belirttiği kaydedilerek, "İkinci görüşmede ise şüpheli Süleyman Atik'in bu defa 5 milyon doların taksitle ödenebileceğini, bu paranın da onlar tarafından otopark yapımında kullanılacağını söylemesi üzerine, nakit rüşvet talebinin Mehmet İplikçioğlu tarafından reddedilmesi üzerine şüpheli Süleyman Atik'in 'Bina için deprem konusunda rapor alınacağını, idari para cezası uygulanacağını, deprem riski var diye AVM'ye kimsenin gelmeyeceği.' seklinde tehditlerde bulunduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

TALEP EDİLEN RÜŞVET BİREYSEL DEĞİL, ÖRGÜTSEL BİR AMAÇ DOĞRULTUSUNDA İSTENDİ

Müşteki Mustafa Keleş tarafından sunulan ses kaydı incelendiğinde, bu görüşmelerden sonra şüpheli Süleyman Atik'in örgütün elebaşı Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit rüşvet talep ettiği anlatılan iddianamede, talep edilen rüşvetin bireysel değil, örgütsel bir amaç doğrultusunda istendiğinin değerlendirildiği ifade edildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Ses kayıtlarından da görüleceği üzere örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun adı ile müştekilerden defaten 5 milyon dolar rüşvet talep edilmiştir. Müştekilerin önce şüpheli Ali Rıza Akyüz tarafından talep edilen 3 milyon dolar ve sonrasında Ali Rıza Akyüz ve Ertan Yıldız'ın doğrudan ve şüpheli Süleyman Atik aracılığı ile talep ettikleri rüşveti kabul etmemeleri üzerine, örgütün kamu gücünü kötüye kullanmışlardır. Müştekiler üzerinde baskı yapmak amacıyla Bakırköy Belediye Meclisi Kararı ile dönemin kuru ile hesaplandığında yaklaşık 5 milyon dolara denk gelen 197 milyon lira idari para cezası kesildiği ve kamu gücünü kullanarak müştekilerden para tahsil etme çabasına girildiği anlaşılmaktadır."

İddianamede, örgütün bir başka eylemine de yer verildi. Şüpheli Serkan Aydın'ın çöp ayrıştırma tesisini devir almak istediği anlatılan iddianamede, bu kapsamda Kömürcüoda Düzenli Depolama Alanında Geri Kazanım Tesisi ve Açık Kompost Tesisinin Kurularak İşletilmesi İşi Sözleşmesi'nin, Vega Hereko Enerji Üretim Şirketine devri için girişimlerde bulunulduğu anlatıldı.

"KREŞ YAPMA" ADI ALTINDA RÜŞVET İDDİASI

İddianamede, 1 Haziran 2020'de "kreş yaptırma" söylemi ile şüpheli Aykut Erdoğdu'nun şüpheli Serkan Aydın'dan 1 milyon 250 bin dolar aldığı, bu rüşveti suç örgütünün iştiraklerden sorumlu yöneticisi Ertan Yıldız ve örgütün para tahsilatlarını gerçekleştiren örgüt yöneticisi Fatih Keleş'e 2 Haziran 2020'de teslim ettiği ve 3 Haziran 2020'de ise "Kömürcüoda Düzenli Depolama Alanında Geri Kazanım Tesisi ve Açık Kompost Tesisinin Kurularak İşletilmesi İşi Ek Sözleşmesi'nin imzalandığı belirtildi.

Şüpheli Serkan Aydın'ın kreş için para verdiği ikrarının, üzerine atılı rüşvet suçunu masumlaştırmaya yönelik bir beyan olduğu değerlendirilen iddianamede, örgütün rüşvet parasını temini akabinde anılan devir sözleşmesinin imzalandığı kaydedildi.