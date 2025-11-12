12 Kasım Çarşamba akşamı Eşref Rüya var mı, yok mu? Gözler Kanal D yayın akışına çevrildi

Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor.

12 KASIM ÇARŞAMBA AKŞAMI EŞREF RÜYA VAR MI, YOK MU?

Eşref Rüya dizisi 12 Kasım 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.

Eşref'in herkesin için Nisan'ı alıp mekandan çıkması Dinçer'in eline koz geçmesine neden olur. Dinçer, Nisan'ı kariyeriyle tehdit ederek Eşref'ten uzak tutmaya çalışır. Ancak Eşref'in sabrı tükenir ve Dinçer'i karşısına alır. Kadir, Tufan'ın başuna buyruk haraketlerini kontrol etmeye çalışır. Tufan, tehlikeli adımlar atar ve Kadir'in operasyonunu riske atar. Heyecan dolu bölümler bu akşam Kanal D'de ekrana gelecek.

12 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya