12 Kasım Çarşamba akşamı Eşref Rüya var mı, yok mu? Gözler Kanal D yayın akışına çevrildi

12 Kasım Çarşamba akşamı Eşref Rüya var mı, yok mu? Gözler Kanal D yayın akışına çevrildi

- Güncelleme:
Eşref Rüya dizisinin hayranları, 12 Kasım 2025 akşamı dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı, aksiyon ve dram dolu bu yapım için beklenen cevap geldi.

Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. 

12 KASIM ÇARŞAMBA AKŞAMI EŞREF RÜYA VAR MI, YOK MU? 

Eşref Rüya dizisi 12 Kasım 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.  

Eşref'in herkesin için Nisan'ı alıp mekandan çıkması Dinçer'in eline koz geçmesine neden olur. Dinçer, Nisan'ı kariyeriyle tehdit ederek Eşref'ten uzak tutmaya çalışır. Ancak Eşref'in sabrı tükenir ve Dinçer'i karşısına alır. Kadir, Tufan'ın başuna buyruk haraketlerini kontrol etmeye çalışır. Tufan, tehlikeli adımlar atar ve Kadir'in operasyonunu riske atar. Heyecan dolu bölümler bu akşam Kanal D'de ekrana gelecek. 

12 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.o0 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Eşref Rüya

