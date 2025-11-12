Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya'da korkunç olay! Çürümüş ceset bulundu

Antalya'da korkunç olay! Çürümüş ceset bulundu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, bir iş hanında yayılan kötü kokudan şüphelenen esnafın ihbarı üzerine, çürümeye başlamış bir erkek cesedi bulundu.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir iş hanında meydana geldi. Bir süredir binada etkili olan kötü kokudan rahatsız olan esnaf, kokunun kaynağını bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ÇÜRÜMÜŞ CESET BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kokunun birinci kattaki daireden geldiği belirlendi. Kapının kilitli olması nedeniyle itfaiye ekipleri kapıyı açarak içeri girdi. Ekipler, içeri girdiklerinde ağır koku ile karşılaştı ve yerde hareketsiz yatan bir kişinin çürümeye başlamış cesedini buldu.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği değerlendirilen kişinin cansız bedeni, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

