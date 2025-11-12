Ecel onu halı sahada yakaladı! 3 çocuk yetim kaldı

Dün akşam Orhangazi’deki bir halı saha tesisinde, Sinan Kurtoğlu futbol oynadığı esnada aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Sinan Kurtoğlu ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Genç adam burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirlenen Sinan Kurdoğlu bugün ikindi vakti Gazi Orhanbey camiinde kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.