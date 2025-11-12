Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ecel onu halı sahada yakaladı! 3 çocuk yetim kaldı

Ecel onu halı sahada yakaladı! 3 çocuk yetim kaldı

- Güncelleme:
Ecel onu halı sahada yakaladı! 3 çocuk yetim kaldı
Bursa, Orhangazi, Halı Saha, Futbol, Kalp Krizi, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da halı sahada futbol oynarken rahatsızlanan Sinan Kurtoğlu hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Kurtoğlu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Dün akşam Orhangazi’deki bir halı saha tesisinde, Sinan Kurtoğlu futbol oynadığı esnada aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Sinan Kurtoğlu ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Genç adam burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirlenen Sinan Kurdoğlu bugün ikindi vakti Gazi Orhanbey camiinde kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

