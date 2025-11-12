Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Acı haber böyle verildi: 'Osman amca sen artık şehit babasısın...'

Türkiye’yi acıya boğan haber Gürcistan’dan geldi. Gence’den kalkan uçak, Gürcistan sınırını geçtikten 5 km sonra düştü. Milli Savunma Bakanlığı kazada 20 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Acı haberler ailelere ulaştı. Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadetini babası Osman Kuran'a ileten askeri yetkili  'Osman Amca artık bir şehit babasısın...' sözleri ile yürekleri dağladı. 

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberi, Muğla'nın Milas ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Ekinanbarı Mahallesi'ne gelen askeri yetkililer, baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran'a 37 yaşındaki oğullarının şehit olduğunu söyledi. 

"OSMAN AMCA ARTIK BİR ŞEHİT BABASISIN"

Şehidin babası Osman Kuran'a şehadet haberi, 'Osman Amca artık bir şehit babasısın...' sözleriyle verildi. 

Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu. Kuran ailesinin yakınları, komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi.

GERİDE 3 EVLAT BIRAKTI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da şehidin baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Kuran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

