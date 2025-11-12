Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Köpeğe eziyet görüntüsü sonrası gözaltı! Belediye personeli soruşturma altında

Köpeğe eziyet görüntüsü sonrası gözaltı! Belediye personeli soruşturma altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Edirne'de sahipsiz bir sokak köpeğini boynuna ip bağlayarak yerde sürükleyen belediye personeli, sosyal medyada büyük tepki topladı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, o görüntülerin ardından şüpheliyi gözaltına aldı.

Edirne Belediyesi, kent genelinde başıboş dolaşan sokak hayvanlarını toplamaya yönelik çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar esnasında kaydedildiği iddia edilen bir görüntü, sosyal medyaya damga vurdu.

Paylaşılan görüntüde, belediye görevlisinin uyuşturucu iğneyle bayıltılan bir köpeğin boynuna bağladı ve köpeği iple yerde sürükleyerek toplama aracına götürdüğü anlar yer aldı. Olayın Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi, Meriç Nehri yakınlarında yaşandığı öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Belediyeden yapılan açıklamada, görüntülerdeki kişinin belediye çalışanı olduğu doğrulanırken, ilgili personelin uyarıldığı belirtildi. Ancak vatandaşlar, hayvanların toplanma şekline tepki göstererek daha insancıl yöntemlerin uygulanması gerektiğini ifade etti.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Vatandaş Ayşe Türkay, "Köpeklerin toplanması gerekebilir ama bu şekilde değil. Görüntüler yürek burkuyor. Hayvanı incitmeden, izleyenlerin içini acıtmadan toplamak mümkün" dedi.

Trakya Üniversitesi öğrencisi Ece Vardar ise "Kısırlaştırma çözüm olabilir ama bu yapılan çok yanlış ve acımasızca" ifadelerini kullandı.

Köpeğe eziyet görüntüsü sonrası gözaltı! Belediye personeli soruşturma altında - 1. Resim

GÖZALTINA ALINDI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, sahipsiz köpeğin iple sürüklendiği sosyal medyadaki görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda görev yapan şüpheli A.Y. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

OLUMSUZ KOŞULLAR ARTIYOR

Öte yandan, Edirne Belediyesi tarafından il dışında yapılması planlanan ve Haziranda tamamlanması beklenen yeni barınma merkezinin hala açılamamış olması mevcut kedi köpek ve barınma evinin olumsuz koşullarının artmasına neden oluyor. Toplanan köpeklerin kapasitenin çok üzerinde olması zaman zaman barınma evinde hayvan ölümlerinin de artmasına neden olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

