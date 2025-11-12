Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sağlık hizmetlerinde yeni dönem! Hasta yorumları, ameliyat görseli, öncesi-sonrası fotoğraflar artık olmayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
Türkiye'deki sağlık tesisleri artık dijital dünyada sadece bilgilendirme paylaşımları yapabilecek. Çalışanlar ve kurumlar; ücretli içeriklere sayfalarında yer veremeyecek, yanıltıcı görseller, makyajlı fotoğraflar ve hastaya ait öncesi-sonrası görüntüler kullanamayacak. Hastaların memnuniyet yorumlarıyla da tanıtım yapılamayacak.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle Sağlık Bakanlığı, hasta güvenliğini, hasta haklarını ve kamu sağlığını en üst düzeyde koruma hedefi doğrultusunda, sağlık hizmetleri alanındaki tanıtım ve bilgilendirme standartlarını yeniden belirledi.

YABANCI DİLLERDE TANITIM YAPILACAK

Özel sağlık kuruluşlarını, sağlık meslek mensuplarını ve uluslararası sağlık turizmi ile uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşlarını kapsayan yönetmelikle, sektörde şeffaf, güvenli ve denetlenebilir bir tanıtım ve bilgilendirme ortamının tesis edilmesi hedefleniyor.

Yönetmelik, Türkiye'nin sağlık turizmindeki küresel konumunu güçlendirmek amacıyla, uluslararası tanıtımlar için özel hükümler getirdi. Yurt dışına yönelik ayrı bir platform üzerinden yürütülmek kaydıyla, Türkçe hariç diğer resmi dillerde sponsorlu tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yapılabilecek.

Düzenlemeyle sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye gelenlerin doğru ve güvenilir bilgiyle en uygun sağlık hizmetine erişimi sağlanacak. Türkiye'de uygulama izni bulunmayan tıbbi işlem ve tedavi yöntemlerine uluslararası sağlık turizmi tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde yer verilemeyecek. Türkiye'nin uluslararası pazardaki rekabet gücü artırılırken hasta güvenliği de korunacak.

ÜCRETLİ İÇERİK YAYINLAYAMAYACAKLAR

Türkiye'deki sağlık tesisleri ve hekimler, sosyal medya ve dijital platformlarda yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşım yapabilecek. Ücretli veya sponsorlu içerik paylaşımlarına ise sayfalarında yer veremeyecek.

ÖNCESİ-SONRASI FOTOĞRAFLARINA VEDA!

Yanıltıcı görseller ve makyajlı fotoğraflar tanıtımlarda kullanılamayacak. Bir işlemin öncesi ve sonrasını gösteren görsellerin aynı teknik şartlarda ve ortamda görüntülenmesi, fotoğraflarda tarihlerin belirtilmesi zorunlu olacak. Düzenlemeye göre, hasta görselleri ancak yazılı veya elektronik onay ile Hasta Hakları Yönetmeliği'ne uygun biçimde kullanılabilecek.

HASTA YORUMLARINI PAYLAŞAMAYACAKLAR

Hasta yorumları, memnuniyet ifadeleri veya teşekkür mesajları üzerinden tanıtım yapılamayacak. Sağlık hizmetlerinin tanıtımında etik sınırlar korunacak, hastanın rızası esas alınacak.

Sağlık çalışanları, yalnızca yasal olarak sahip oldukları unvanları kullanabilecek. Gerçek dışı uzmanlık veya yanıltıcı unvan belirtemeyecek.

Sağlık kuruluşları, diğer kurumlarla kıyaslama yapamayacak, kişi veya markalara referans vererek tanıtımda bulunamayacak. Tanıtım hizmetinde hastanın sağlık hizmeti alma kararını etkileyebilecek aldatıcı veya abartılı ifadelere yer verilemeyecek.

Sağlık çalışanları, doğrudan hasta arayarak ya da mesaj göndererek hizmet tanıtımı yapamayacak. Düzenleme, yalnızca hekimleri değil, diş hekimleri, eczacılar, hemşireler ve diğer tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarını kapsıyor.

