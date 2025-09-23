Macron'dan Trump’a mesaj: Nobel tek şartla mümkün...

Fransız kanalı BFMTV'ye verdiği röportajda Macron, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararını değerlendirdi.

Macron, bu kararın Orta Doğu'ya barışı getirebileceğini ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararında yalnız olmadığını vurguladı.

İsrail-Filistin meselesinin çözüme kavuşmasının zaman alacağı değerlendirmesinde bulunan Macron, "Bu bir günde gerçekleşmeyecek adım adım ilerleyen bir çalışma. İsrail ile birlikte yaşayabilir bir Filistin'e ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Öte yandan Macron, ABD Başkanı Trump'ın, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına getirdiği eleştirileri reddetti.

"NOBEL ÇATIŞMAYI DURDURARAK MÜMKÜN"

Trump’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Macron, "Harekete geçmiş, Nobel Barış Ödülü'nü istediğini söyleyen bir ABD Başkanı görüyorum. Bu sabah (BM) kürsüsünde bunu yineledi, 'Barış istiyorum. Yedi çatışmayı çözdüm.' Nobel Barış Ödülü ancak (Gazze'deki) çatışmayı durdurursanız mümkün." dedi.

"HER DURUMA HAZIRLIKLIYIZ"

Macron ayrıca Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşı İsrail'in olası bir misillemede bulunması durumunda "tepkisiz" kalmayacaklarının ve her duruma hazırlıklı olduklarının altını çizdi.

Macron, dün Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans’ta Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Trump, 80. BM Genel Kurulu'na hitap ettiği konuşmada, göreve geldiği günden bu yana 7 savaşı durdurduğunu belirtmiş ve Orta Doğu'daki çatışmaları da durdurmaya çalıştığını savunmuştu.