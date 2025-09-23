Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig devleri Disiplin Kurulu'nda! Ali Koç'a para cezası geldi

Süper Lig devleri Disiplin Kurulu'nda! Ali Koç'a para cezası geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Süper Lig devleri Disiplin Kurulu&#039;nda! Ali Koç&#039;a para cezası geldi
TFF, Süper Lig, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe ve Antalyaspor çirkin tezahürat, Kocaelispor ise ek olarak saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç, Alanyaspor maçı sonrası açıklamaları nedeniyle ceza aldı. Ali Koç'a 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon TL para cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre ligin 6. haftasında oynanan maçların ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Hesap.com Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle; Kocaelispor'un ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından dolayı PFDK'ye sevki gerçekleşti.

Kasımpaşa forması giyen Cafu ise Fenerbahçe maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi. Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den Pendikspor, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile Bandırmaspor Kulübü Sportif Direktörü Oktay Karadağ'ı da PFDK'ye sevk etti.

ALİ KOÇ'A 2 MİLYON TL CEZA

Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç, Alanyaspor maçı sonrası açıklamaları nedeniyle ceza aldı. Ali Koç'a 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon TL para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kartalkaya davasında tutuklu sayısı 20’ye yükseldi! Duruşma ertelendiTrump'a golf sahasında suikast girişiminde bulunmuştu! Ryan Wesley Routh için ABD mahkemesinden karar çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tedesco: İstediğim seviyeden çok uzağız! - SporTedesco: İstediğim seviyeden çok uzağız!Ali Koç’tan camiaya veda: "Fenerbahçe'nin emrinde olacağım" - SporAli Koç’tan camiaya vedaFenerbahçe'de dev sermaye artırımı gerçekleşti: KAP'a bildirildi - SporFenerbahçe'de dev sermaye artırımı: İşte o rakam...FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha: Eksi 36 puana düştüler - SporFIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha: Eksi 36'ya düştülerFenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı kamp kadrosu açıklandı - SporFenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı kamp kadrosu açıklandıJhon Duran'dan haber var! Geri sayım başladı - SporJhon Duran'dan haber var! Geri sayım başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...