Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Diyarbakır'da can pazarı! Otomobil uzun namlulu silahlarla tarandı

Diyarbakır'da can pazarı! Otomobil uzun namlulu silahlarla tarandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Diyarbakır&#039;da can pazarı! Otomobil uzun namlulu silahlarla tarandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga yaşandı. Öğlen saatlerinde yaşanan kavga sonrası akşam saatlerinde iki aile fertleri karşı karşıya geldi. Uzun namlulu silahlar ile taranan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir otomobilin taranması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Otomobil uzun namlulu silahlarla tarandı! Diyarbakır'daki katliamda can pazarı yaşandı - 1. Resim

KAVGA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Lice ilçesi kırsal Çavundur Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında öğlen çıkan kavgada 1 kişi bacağından yaralanmıştı.

Akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi kırsal Gözebaşı Mahallesi'nde taraflar tekrar karşılaşınca bir otomobilden inen kişi veya kişiler, husumetli oldukları tarafın otomobilini uzun namlulu silahla taradı.

Otomobil uzun namlulu silahlarla tarandı! Diyarbakır'daki katliamda can pazarı yaşandı - 1. Resim

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Otomobilde bulunan M.B. (45) ve Ali Kaplaner (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaköy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Kaplaner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaplaner, cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Osmanlı'nın son büyük projesi modern ticaret yoluna dönüşecek! Türkiye, Suriye ve Ürdün kolları sıvadıKartalkaya davasında tutuklu sayısı 20’ye yükseldi! Duruşma ertelendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başakşehir'de kan donduran olay! Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu! - 3. Sayfaİş yerinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunduSakarya'da bir evden cephanelik çıktı, ekipler bile şaşkına döndü! - 3. SayfaEkipler bile şaşkına döndü: Evden adeta cephanelik çıktıKocaeli'de işten çıkarılan kadın, şefine kaynar suyla saldırdı! - 3. Sayfaİşten çıkarılan kadın, şefine kaynar suyla saldırdıBoşanma aşamasındaki karısına kurşun yağdırdı! Açıklaması 'pes' dedirtti - 3. SayfaBoşanma aşamasındaki karısına kurşun yağdırdı!Grand Kartal faciasında kan donduran diyalog: 'Personeli kaldırın, misafirleri uyandırmayın'" - 3. SayfaGrand Kartal faciasında kan donduran diyalogAdana'daki 600 bin TL’lik borç cinayetinde yeni gelişme! Savunması pes dedirtti: Korkutmak istemiştim - 3. Sayfa600 bin TL’lik borç cinayetinde yeni detaylar...
Sonraki Haber Yükleniyor...