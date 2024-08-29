Sultanbeyli’de dehşet dolu anlar! Kasap dükkanı uzun namlulu silahla tarandı

Sultanbeyli'de meydana gelen alacak-verecek kavgasında dehşet dolu anlar yaşandı. Şüpheli bir şahıs, kasap dükkanına uzun namlulu silahla ateş açtı. Korku filmini aratmayan o anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul Sultanbeyli’de alacak-verecek kavgası korku filmini aratmayan anlara sahne oldu.

Olay, Adil Mahallesi’nde bulunan bir kasapta meydana geldi.

UZUN NAMLULU SİLAHLA ATEŞ AÇTI

İddiaya göre bir şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden uzun namlulu silahla kasap dükkanına saldırıda bulundu.

Gündüz vakti ateş etme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. O sırada caddeden geçen polis ekipleri olaya müdahale etti.

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ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Silah seslerine mahalleli sokağa dökülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Silahlı şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.