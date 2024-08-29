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Kerkük'te Türk SİHA'sı düşürüldü! Ankara-Bağdat hattında hareketli saatler

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Gündem Haberleri

Türkiye'ye ait Aksungur SİHA, Irak'ın Kerkük şehrinde düşürüldü. Yaşananların ardından Ankara harekete geçti, Bağdat hükümeti ile temasa geçildi. Konuyla ilgili Savunma Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor.

Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında Aksungur silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Olayın sabah saat 10.39 sıralarında yaşandığı belirtildi. Reuters ve çeşitli yerel haber kaynakları, SİHA'nın Türkiye'ye ait olduğunu doğruladı.

Kerkük'te Türk SİHA'sı düşürüldü! Ankara-Bağdat hattında sıcak saatler - 1. Resim

CAN KAYBI VE YARALANAN OLMADI

Kerkük kent merkezine düşen SİHA'nın, bazı evlerde yangın çıkmasına sebep olduğunu, yangının kontrol altına
alındığını aktardı.

Can kaybı veya yaralanmanın ise yaşanmadığı kaydedildi.

Kerkük'te Türk SİHA'sı düşürüldü! Ankara-Bağdat hattında sıcak saatler - 2. Resim

ANKARA, BAĞDAT İLE TEMASA GEÇTİ

Türkiye'nin silahlı insansız hava aracının düşürülmesi ile ilgili harekete geçtiği aktarılırken, Ankara-Bağdat hattında temas kurulduğu açıklandı.

Aksungur SİHA'nın düşüş nedeni için Irak makamlarıyla  görüşmeler sürüyor.

Kerkük'te Türk SİHA'sı düşürüldü! Ankara-Bağdat hattında sıcak saatler - 3. Resim

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Konuyla ilgili Türkiye'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Savunma Bakanlığı'nın Aksungur SİHA'nın düşürülmesine yönelik değerlendirme yapması bekleniyor.

Kerkük'te Türk SİHA'sı düşürüldü:  Ankara harekete geçti

Düzenleyen:  - Gündem
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