Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu tutuklandı

Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener "üst soya karşı kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı. Bilkent Şehir Hastanesince düzenlenen bilirkişi raporunda, Bedirhan Şener'in akıl sağlığının yerinde olduğuna hükmedildi.

Eski başbakan yardımcısı ve bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i aralarında çıkan tartışma nedeniyle silahla vurarak öldürdü.

31 Temmuz'da meydana gelen olayın ardından Abdüllatif Şener, Bedirhan Şener'in akıl sağlığının yerinde olmadığını, "Psikolojik sorunları olan oğlum karşısındaki kişinin anneannesini olduğunu bile bilmeden ateş etmiş" sözleriyle ifade etti. 3 hafta daha akıl sağlığı ile ilgili gözetim altında tutacağı belirlenen Bedirhan Şener hakkında karar verildi.

YURT DIŞI YASAĞI UYGULANDI

Anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Şener hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçirilen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti.

"AKIL SAĞLIĞI YERİNDE" KARARI

Bilkent Şehir Hastanesince düzenlenen raporda Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in akıl sağlığının yerinde olduğuna hükmedildi.

'Gözlem altına alınan şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı, 'üst soya karşı kasten ateşli silahla öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçu ile ilgili fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu" belirtilerek, şüphelinin, Türk Ceza Kanunu'nun "akıl sağlığıyla" alakalı maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Hastanenin bilirkişi raporunun ardından Bedirhan Şener ile ilgili çıkarıldığı mahkemece karar verildi.

Bedirhan Şener, yapılan tespit ve toplanan deliller doğrultusunda, "üst soya karşı kasten öldürme" ve "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.