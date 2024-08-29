Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran haberlerine yayın yasağı getirildi

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran haberlerine yayın yasağı getirildi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Diyarbakır&#039;da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran haberlerine yayın yasağı getirildi

Gündem Haberleri

21 Ağustos'ta kaybolan ve günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin Güran olayı ile ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince Yayın Yasağı Kararı alındı. Karar, RTÜK'ün internet sitesinde yer aldı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayı ile ilgili yapılan haberlere yayın yasağı getirildi.

Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğin tarafından, günlerdir aranan Narin haberlerine yönelik Yayın Yasağı Kararı alındı. Karar şu ifadelerle duyuruldu:

"YAYIN YASAĞI GETİRİLMİŞTİR"

"T.C. Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 29.08.2024 tarihli ve 2024/6024 D. İş sayılı kararı ile yayın yasağı getirilmiştir"

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sitesinde yer alan yasak kararını internet sitesi üzerinden duyurdu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kalkınma Yolu Projesi'nde Dolmabahçe toplantısı! Önemli katkı sağlayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kalkınma Yolu Projesi'nde Dolmabahçe toplantısı! Önemli katkı sağlayacak - GündemKalkınma Yolu'nda Dolmabahçe durağı!Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu tutuklandı - GündemAbdüllatif Şener'in oğlu tutuklandıBoşanma aşamasındaki eşine pusu kurdu! İki kişiyi bıçaklayıp intihar etti! - Gündemİki kişiyi bıçaklayıp intihar ettiMeteoroloji İstanbul dahil pek çok ili uyardı! Saat verildi, kuvvetle geliyor - GündemMeteoroloji İstanbul dahil pek çok ili uyardı!Kadınların Boyadığı Dünyanın Araziye İşlenmiş En Büyük Türk Bayrağı 30 Ağustos’a Hazır - GündemKadınların Boyadığı Dünyanın Araziye İşlenmiş En Büyük Türk Bayrağı 30 Ağustos’a HazırNilüfer Belediyespor'lu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu - GündemNilüfer Belediyespor'lu voleybolcu evinde ölü bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...