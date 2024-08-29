Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran haberlerine yayın yasağı getirildi
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe- Güncelleme:
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21 Ağustos'ta kaybolan ve günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin Güran olayı ile ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince Yayın Yasağı Kararı alındı. Karar, RTÜK'ün internet sitesinde yer aldı.
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayı ile ilgili yapılan haberlere yayın yasağı getirildi.
Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğin tarafından, günlerdir aranan Narin haberlerine yönelik Yayın Yasağı Kararı alındı. Karar şu ifadelerle duyuruldu:
"YAYIN YASAĞI GETİRİLMİŞTİR"
"T.C. Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 29.08.2024 tarihli ve 2024/6024 D. İş sayılı kararı ile yayın yasağı getirilmiştir"
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sitesinde yer alan yasak kararını internet sitesi üzerinden duyurdu.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem