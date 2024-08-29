Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran haberlerine yayın yasağı getirildi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 29 Ağustos 2024 19:41 - Güncelleme: 29 Ağustos 2024 19:56 - Güncelleme:

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21 Ağustos'ta kaybolan ve günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin Güran olayı ile ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince Yayın Yasağı Kararı alındı. Karar, RTÜK'ün internet sitesinde yer aldı.