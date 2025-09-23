Trump'a golf sahasında suikast girişiminde bulunmuştu! Ryan Wesley Routh için ABD mahkemesinden karar çıktı
ABD federal jürisi, 59 yaşındaki Ryan Wesley Routh'u 2024 seçim kampanyası sırasında Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunmaktan suçlu buldu.
ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunmakla suçlanan Ryan Wesley Routh, federal jüri tarafından tüm suçlamalardan suçlu bulundu.
Hawaii'den 59 yaşındaki Ryan Routh, geçen yıl eylül ayında tutuklanmış ve Trump'ı Florida'daki golf sahasında vurmayı planlamakla suçlanmıştı.
Kaynak: AFP-AAEditör: Sezer Doğru