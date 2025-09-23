ABD Başkanı Trump BM kürsüsünden dünyaya seslendi: ‘Barış ruhu yıkıldı!’

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’nun açılış gününde kürsüye çıkarak dünyaya mesaj verdi.

TELEPROMPTER KRİZİYLE BAŞLADI

Trump’ın konuşması, salondaki teleprompter arızasıyla başladı. Trump, metni çalıştırmayan kişiye “büyük sorunlar yaşayacak” diyerek tepki gösterdi.

'BARIŞ RUHU YIKILDI' Konuşmasında, ilk başkanlık döneminde sağladığını söylediği barış ortamının artık çöktüğünü dile getiren Trump, bugün dünyanın “en büyük krizlerle” karşı karşıya olduğunu belirtti. Trump, selefi Joe Biden dönemini “dört yıl radikalizm” sözleriyle eleştirdi. Bu dönemde ABD’nin dünyada alay konusu olduğunu savundu. 'ABD'NİN RAKİBİ YOK' ABD’nin bugün dünyada rakipsiz olduğunu söyleyen Trump, NATO’nun da kendi döneminde tarihinin en güçlü seviyesine ulaştığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, BM 80. Genel Kurulunda konuşmasına başladığı sırada prompter cihazının çalışmadığını belirterek, "Şunu söyleyebilirim ki bu prompter'ı kim kullanıyorsa başı büyük belada" ifadelerini kullandı.

'YEDİ BİTMEYEN SAVAŞI SONA ERDİRDİM'

Trump, göreve geldikten sonra Kamboçya–Tayland, Kosova–Sırbistan, Kongo–Ruanda, Pakistan–Hindistan, İsrail–İran, Mısır–Etiyopya ve Ermenistan–Azerbaycan arasındaki “bitmeyen yedi savaşı” bitirdiğini iddia etti.

ABD Başkanı NATO’nun kendi döneminde tarihinin en güçlü seviyesine ulaştığını ifade etti. BM’ye ise göndermede bulunarak, “Buradan aldığım iki şey var: bozuk bir asansör ve bozuk bir teleprompter” diyerek espri yaptı.

Konuşmasında BM’ye de yüklenen Trump, ABD’nin bu kurumdan hiçbir şey kazanmadığını, BM’nin ABD’nin savaşları bitirme çabalarına destek vermediğini söyledi. BM’nin potansiyelinin çok büyük olduğunu, ancak bu potansiyelden uzak olduğunu dile getirdi. “Beni ilgilendiren ödüller değil, hayat kurtarmaktır” dedi. BM binasının inşasında yolsuzluk yapıldığını iddia etti.

'KİTLE İMHA SİLAHLARI EN BÜYÜK TEHDİT'

Trump, dünyayı tehdit eden en büyük unsurun kitle imha silahları olduğunu söyledi. ABD’nin bu silahlardan çok sayıda bulundurduğunu, ancak bunun aynı zamanda varoluşsal bir risk taşıdığını dile getirdi.

İRAN'A YÖNELİK ÇIKIŞ

Trump, dünyadaki en büyük terör destekçisi olarak tanımladığı İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilemeyeceğini söyledi. İran’ın dini liderine iş birliği teklif ettiğini ancak bunun tehditlerle karşılandığını aktardı. Ayrıca, “ABD dışında hiçbir ülkenin İran’ın nükleer tesislerini yok etme gücü yoktur” ifadelerini kullandı.

Trump'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle: "Daha güvenli ve müreffeh bir dünya inşa etmek için bize katılmaya hazır olan her ülkeye dostluk elimi uzatıyorum. Milyonlarca hayat kurtarmak ve savaşları sona erdirmekle çok meşguldüm. Sonra BM'nin bizim için orada olmadığını fark ettim. Büyük bir potansiyel var, ama yaptıkları tek şey sert ifadelerle mektuplar yazmak, boş sözler savaşı çözmez. Savaşları sona erdirdikten ve Abraham Anlaşmalarını müzakere ettikten sonra, insanlar bana Nobel Barış Ödülü almam gerektiğini söylüyor." 500 MİLYON DOLAR İDDİASI "Yıllar önce, BM kompleksi yeniden inşa etmek için 500 milyon dolar teklif ettim, mermer zeminler, maun duvarlar, her şeyin en iyisi. Başka bir plan seçtiler, maliyeti 2–4 milyar dolar, çok daha kötü, büyük aşım maliyetleri, mermer zemin yok. Ben haklıydım. BM daha büyük ölçekte başarısız olmaya devam ediyor. Daha güvenli, daha müreffeh bir dünya için hazır olan her ulusa Amerikan liderliği teklif ediyorum. Oraya varmak için başarısız yaklaşımları reddetmeli ve şimdiye kadar yapılmış en yıkıcı silahlar da dahil en büyük tehditlerle yüzleşmeliyiz." GAZZE MESAJI "Gazze ateşkesi için çaba gösterdim, ancak Hamas barış tekliflerini reddediyor. Şimdi bir Filistin devletini tanımak, 7 Ekim gibi vahşetleri ödüllendirir. Barış isteyenler birleşmeli: rehineleri hemen serbest bırakın."

"HİNDİSTAN VE ÇİN, RUS PETROLÜ İLE UKRAYNA SAVAŞINI FİNANSE EDİYOR'

ABD Başkanı Hindistan ve Çin’i de hedef aldı. Trump, bu iki ülkeyi Rusya’dan petrol alarak Ukrayna’daki savaşı finanse etmekle suçladı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÇAĞRI

Trump, Rusya’dan petrol ve gaz almaya devam eden Avrupa Birliği ülkelerini de sert bir dille eleştirdi. “Derhal Rusya’dan tüm enerji alımını durdurmaları gerekiyor. Memnun değilim” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA SAVAŞINA DİKKAT ÇEKTİ

Trump, Ukrayna’daki savaşın devamında Rus enerji gelirlerinin kritik rol oynadığını vurguladı. ABD Başkanı, Rusya’ya ekonomik baskının artırılması gerektiğini belirtti.

"Herkes Rusya'nın o savaşı üç günde kazanacağını düşündü. Hızlı küçük bir çatışma olması gerekiyordu. Öyle olmadı. Bu durum Rusya'yı kötü gösteriyor."

RUSYA'YI UYARDI

"Eğer Rusya savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya hazır değilse, kan dökülmesini durduracak büyük tarifeler uygulamaya tamamen hazırız. Ama Avrupa'nın da bize katılması gerekiyor."

Göç, Avrupa ve Londra’ya Yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada göç krizinden Avrupa başkentlerine kadar birçok başlıkta sert açıklamalarda bulundu.

“Göçmenler Avrupa’ya Akın Ediyor”

Diğer yandan Trump, Avrupa’nın kontrolsüz göç dalgasıyla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, “Yasadışı göçmenler Avrupa’ya akın ediyor ve kimse onları durdurmuyor” dedi.

LONDRA'YA YÖNELİK ÇARPICI İDDİA

Trump, Londra’nın çok değiştiğini öne sürerek, kentin “korkunç bir belediye başkanı yüzünden yakında şeriat kanunlarını benimseyeceğini” iddia etti. Bu ifadeler salonda büyük yankı uyandırdı.

"Göçmenlerin geldiği ülkelerde göç sorununa çözüm bulmalıyız, sığınma ülkelerinde değil. Ülkeriniz cehenneme gidiyor"

'HER ÜLKENİN SINIRLARINI KORUMA HAKKI VAR'

ABD Başkanı, sınır güvenliğinin her devletin en temel hakkı olduğunu vurguladı:

“Dünyadaki her ülke kendi sınırlarının güvenliğini sağlama hakkına sahiptir.”

“İsviçre’de Mahkumların %72’si Yabancı”

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada göç konusunu sert sözlerle ele aldı.

'SORUNU KAYNAĞINDA ÇÖZMELİYİZ'

Trump, göç krizinin yükünün sığınma ülkelerine bindirilemeyeceğini belirterek, “Göçmenlerin geldiği ülkelerde göç sorununa çözüm bulmalıyız, sığınma ülkelerinde değil” dedi.

İSVİÇRE ÖRNEĞİ

Trump, göçün Avrupa ülkeleri üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “İsviçre’deki mahkumların %72’si yabancı” ifadesini kullandı.

'AÇIK SINIRLAR DURDURULMALI'

ABD Başkanı, açık kapı politikalarının ülkeleri istikrarsızlaştırdığını savunarak, “Açık sınırlar durdurulmalı” şeklinde konuştu.

