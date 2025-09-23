Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Dünyayı Yahudiler mi yönetiyor?" sorusunu gündeme getiren liste! 2025'in en etkili 50 Yahudisi belli oldu

"Dünyayı Yahudiler mi yönetiyor?" sorusunu gündeme getiren liste! 2025'in en etkili 50 Yahudisi belli oldu

İsrail'in önde gelen medya kuruluşlarından Jerusalem Post’un 2025 “En Etkili 50 Yahudi” listesinde, İsrail liderleri ve dünyanın önde gelen iş insanları yer alırken, yalnızca 10 iş insanının toplam serveti 1,16 trilyon doları buluyor. Bu miktar, İsrail’in milli gelirinin yaklaşık iki katına denk geliyor. Yayınlanan bu liste sonrası akıllara, klasikleşen; "Dünyayı Yahudiler mi yönetiyor?" sorusu geldi.

"Dünyayı Yahudiler yönetiyor" söylemi sadece bir şehir efsanesi mi, yoksa gerçeklik payı var mı?

İsrail’in önde gelen yayın organlarından Jerusalem Post, her yıl hazırladığı “Top 50 Most Influential Jews” (En Etkili 50 Yahudi) listesinin 2025 edisyonunu yayımladı.

Dünyayı

İLK SIRADA NETANYAHU VAR

Listenin ilk sırasında İsrail Başbakanı Netanyahu yer aldı.

Netanyahu’yu, iş insanı Stewe Witkoff ve Mossad Başkanı David Barnea izledi. İlk 10’da ayrıca İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Trump’ın danışmanlarından Adam Boehler ve Stephen Miller ile Rusya Başbakanı Mihail Mişustin gibi isimler bulunuyor.

Dünyayı

GOOGLE'IN KURUCUSU ZUCKERBERG'DEN BLOOMBERG'E...

Listede dikkat çeken bir diğer kategori ise iş dünyasından isimler oldu. Oracle’ın kurucusu Larry Ellison 370,9 milyar dolarlık servetiyle öne çıkarken, Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg’ün 266 milyar dolarlık kişisel serveti olduğu aktarıldı.

Google kurucularından Sergey Brin’in 196 milyar dolar, Dell Technologies kurucusu Michael Dell’in 140 milyar dolar, medya patronu Michael Bloomberg’ün ise 109 milyar dolar serveti bulunuyor.

Dünyayı

10 İŞ İNSANININ TOPLAM SERVETİ 1 TRİLYON 160 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Sands Corp’un sahibi Miriam Adelson’un serveti 40 milyar doların üzerinde hesaplanırken, Pershing Square Capital Management yöneticisi Bill Ackman’ın 9,4 milyar dolar, Salesforce CEO’su Marc Benioff’un 8,9 milyar dolar, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın 2,4 milyar dolar, WeWork kurucularından Adam Neumann’ın ise 2,2 milyar dolar servete sahip olduğu listede yer aldı.

Jerusalem Post’un yayımladığı listeye göre, sadece bu 10 iş insanının toplam serveti 1 trilyon 160 milyar doların üzerinde. Bu rakamın, İsrail’in yaklaşık 446 milyar dolarlık milli gelirinin iki katından fazla olduğuna dikkat çekildi.

