Çin'den İsrailli vekile sert uyarı! "Uçurumun kenarındasın, parçalara ayrılırsın"

Çin’in İsrail Büyükelçiliği, Knesset üyesi İsrailli Boaz Toporovsky’nin Tayvan ziyareti üzerine sert bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Büyükelçilik, Toporovsky’yi “Çin-İsrail ilişkilerini zedeleyen bir provokatör” olarak tanımladı ve “Çin’in temel çıkarlarına zarar verilmesine izin verilmeyeceğini, aksi takdirde sonuçlarına katlanacağını” ifade etti.

NTV'nin haberine göre açıklamada ayrıca, “Uçurumun kenarında. Durmazsa düşer ve parçalara ayrılır" ifadeleri dikkat çekti.

"TEK ÇİN" POLİTİKASI

Toporovsky, İsrail–Tayvan Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanı olarak 17 Eylül’de Michal Shir-Segman, Debbie Biton, Eli Dallal, Yael Ron Ben-Moshe ve Shalom Danino ile birlikte Taipei’yi ziyaret etmişti.

Heyet, 16 Eylül’de Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te ile görüşerek 72 Knesset üyesinin imzaladığı ve Tayvan’ın uluslararası örgütlere dahil edilmesini destekleyen bir bildiri sunmuştu.

Çin tarafı ise, İsrail’in 1992’de imzaladığı ortak bildiriyi hatırlatarak “tek Çin” politikasını yineledi. İsrail resmi olarak Pekin’i tanıyor ve Tayvan’la diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Ancak parlamenter düzeyde temaslar son yıllarda devam ediyor.