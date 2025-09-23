Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çin'den İsrailli vekile sert uyarı! "Uçurumun kenarındasın, parçalara ayrılırsın"

Çin'den İsrailli vekile sert uyarı! "Uçurumun kenarındasın, parçalara ayrılırsın"

- Güncelleme:
Tayvan’a gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle Çin’in sert tepkisini çeken Knesset üyesi İsrailli vekil Boaz Toporovsky, “ilişkilere zarar veren sorun çıkarıcı” olarak nitelendirildi. Çin Büyükelçiliği, Toporovsky’yi uyararak “uçurumun kenarında, durmazsa parçalara ayrılır” ifadelerini kullandı.

Çin’in İsrail Büyükelçiliği, Knesset üyesi İsrailli Boaz Toporovsky’nin Tayvan ziyareti üzerine sert bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Büyükelçilik, Toporovsky’yi “Çin-İsrail ilişkilerini zedeleyen bir provokatör” olarak tanımladı ve “Çin’in temel çıkarlarına zarar verilmesine izin verilmeyeceğini, aksi takdirde sonuçlarına katlanacağını” ifade etti.

NTV'nin haberine göre açıklamada ayrıca, “Uçurumun kenarında. Durmazsa düşer ve parçalara ayrılır" ifadeleri dikkat çekti.

"TEK ÇİN" POLİTİKASI

Toporovsky, İsrail–Tayvan Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanı olarak 17 Eylül’de Michal Shir-Segman, Debbie Biton, Eli Dallal, Yael Ron Ben-Moshe ve Shalom Danino ile birlikte Taipei’yi ziyaret etmişti.

Heyet, 16 Eylül’de Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te ile görüşerek 72 Knesset üyesinin imzaladığı ve Tayvan’ın uluslararası örgütlere dahil edilmesini destekleyen bir bildiri sunmuştu.

Çin tarafı ise, İsrail’in 1992’de imzaladığı ortak bildiriyi hatırlatarak “tek Çin” politikasını yineledi. İsrail resmi olarak Pekin’i tanıyor ve Tayvan’la diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Ancak parlamenter düzeyde temaslar son yıllarda devam ediyor.

Şara'dan ABD'de takdir toplayan hareket! Şeybani’nin sandalyesini gördü, kendi koltuğunu kaldırttı
