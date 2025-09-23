Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Başakşehir'de kan donduran olay! Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu!

Başakşehir'de kan donduran olay! Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başakşehir'de iş yerine ait olduğu evrakları götürmeye çalıştığı iddia edilen Nicolai Palamarcıuc isimli şahıs, elleri ve ayakları bantlanmış halde bulundu. Bilinci kapalı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Palamarcıuc, kurtarılamadı.

İstanbul Başakşehir'de yabancı uyruklu çalışan, iş yeri sahibinin akrabaları tarafından elleri ve ayakları bağlanarak alıkonuldu. İş yerine ait evrakları kaçırmaya çalıştığı iddia edilen Nicolai Palamarcıuc, hayatını kaybederken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Başakşehir'de yabancı uyruklu çalışan, elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu! - 1. Resim

ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADILAR

Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, Nicolai Palamarcıuc isimli yabancı uyruklu çalışan, iş yerine ait olduğu iddia edilen evrakları alıp götürmeye çalıştı. Durumu fark eden diğer çalışanlar, Palamarciuc'yi durdurarak iş yeri sahibine haber verdi. Bir süre sonra olay yerine iş yeri sahibinin akrabaları geldi. İş yerine gelen R.K., Y.K.A, C.Ç. ve K.Ç. isimli şahıslar, çalışanın ellerini ve ayaklarını bağladı.

Başakşehir'de yabancı uyruklu çalışan, elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu! - 2. Resim

ELİNDE BIÇAKLA  YAKALANDI 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Nicolai Palamarciuc'in hareketsiz halde yerde yattığını ve şahsın üzerinde elinde bıçakla duran R.K.'yi ve diğer 3 kişinin ise ellerinde plastik kelepçe ve bant bulunduğunu gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yabancı uyruklu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 

Bunun üzerine polis ekipleri olaya karıştıkları tespit edilen R.K., Y.K.A., C.Ç. ve K.Ç. isimli 4 şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan gözaltına aldı. Bilinci kapalı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Nicolai Palamarciuc ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek çalışma yaptı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da 112'ye gelen her üç çağrıdan ikisi asılsızOsmanlı'nın son büyük projesi modern ticaret yoluna dönüşecek! Türkiye, Suriye ve Ürdün kolları sıvadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sakarya'da bir evden cephanelik çıktı, ekipler bile şaşkına döndü! - 3. SayfaEkipler bile şaşkına döndü: Evden adeta cephanelik çıktıKocaeli'de işten çıkarılan kadın, şefine kaynar suyla saldırdı! - 3. Sayfaİşten çıkarılan kadın, şefine kaynar suyla saldırdıBoşanma aşamasındaki karısına kurşun yağdırdı! Açıklaması 'pes' dedirtti - 3. SayfaBoşanma aşamasındaki karısına kurşun yağdırdı!Grand Kartal faciasında kan donduran diyalog: 'Personeli kaldırın, misafirleri uyandırmayın'" - 3. SayfaGrand Kartal faciasında kan donduran diyalogAdana'daki 600 bin TL’lik borç cinayetinde yeni gelişme! Savunması pes dedirtti: Korkutmak istemiştim - 3. Sayfa600 bin TL’lik borç cinayetinde yeni detaylar...Ankara'da trafikte dehşet! Taksiciye sopalarla saldırdılar - 3. SayfaAnkara'da trafikte dehşet! Taksiciye sopalarla saldırdılar
Sonraki Haber Yükleniyor...