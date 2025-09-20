Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın! Çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın! Çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başakşehir’de bulunan Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi’nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Başakşehir'de, sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Deparko Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın! Çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

