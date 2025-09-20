Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kız öğrenci yurdu skandalında 4 gözaltı! Eşyalar yağmalanıp, taciz mesajları yazılmıştı

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kız öğrendi yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Cevizlibağ Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KIZ ÖĞRENCİLERİN EŞYALARI YAĞMALANDI, TACİZ MESAJLARI YAZILDI

Cevizlibağ Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasına ilişkin, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğünün şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. 

4 ŞÜPHELİ GÖZLATINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce, kız öğrenci yurdunda bulunan bir ranza altına sosyal medya hesabını yazdığı tespit edilen O.D. isimli şüpheli 18 Eylül tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı yurtta kalan bir öğrenciye mesaj attığı belirlenen H.Ü. isimli şüpheli Muğla’da, yurt içerisinde alkol aldıkları tespit edilen yabancı uyruklu S.A. ve M.R. isimli şüpheliler ise Kahramanmaraş’ta dün yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

