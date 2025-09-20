İstanbul Boğazı'ndaki korkutan kazada yeni gelişme! 2 kaptan hakkında adli kontrol kararı

İstanbul Boğazı'nda dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan 'Kamil Sayın' isimli vapur ile Panama bayraklı 'Artvin' isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Kaza sonucu vapurda bulunan 12 kişi yaralanırken, yaralanan yolcular ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası 3 şüpheli emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 2 şüpheli hakkında "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yurt dışı çıkış yasağı, diğer şüpheli hakkında ise "Suç üstlenme" suçundan yurt dışı çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine başvurarak imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.