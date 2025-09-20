Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul Boğazı'ndaki korkutan kazada yeni gelişme! 2 kaptan hakkında adli kontrol kararı

İstanbul Boğazı'ndaki korkutan kazada yeni gelişme! 2 kaptan hakkında adli kontrol kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Boğazı'nda dün akşam saatlerinde Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan vapur ile kuru yük gemisi çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Boğazı'nda dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan 'Kamil Sayın' isimli vapur ile Panama bayraklı 'Artvin' isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Kaza sonucu vapurda bulunan 12 kişi yaralanırken, yaralanan yolcular ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Boğazı'ndaki korkutan kazada yeni gelişme! 2 kaptan hakkında adli kontrol kararı - 1. Resim

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası 3 şüpheli emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.

İstanbul Boğazı'ndaki korkutan kazada yeni gelişme! 2 kaptan hakkında adli kontrol kararı - 2. Resim

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 2 şüpheli hakkında "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yurt dışı çıkış yasağı, diğer şüpheli hakkında ise "Suç üstlenme" suçundan yurt dışı çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine başvurarak imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarlaya uçan araçtan sağ salim kurtuldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Palet fabrikası alevlere teslim oldu! Hepsi küle döndü - GündemPalet fabrikası alevlere teslim oldu! Hepsi küle döndüŞehit Şeyda Yılmaz'ın katiline bir dava daha! Yağma suçundan da yargılanacak - GündemŞehit Şeyda Yılmaz'ın katiline bir dava daha!Balıkesir Sındırgı'da orman yangını! Alevler kontrol altında - GündemBalıkesir Sındırgı'da orman yangını! Alevler kontrol altındaTEKNOFEST'te 4. gün heyecanı zirve yaptı: SOLOTÜRK nefes kesti! - GündemSOLOTÜRK nefes kesti! "Gurur duyuyorum"Manavgat'ta alevler villalara dayandı, ilk koşan otel müşterileri oldu - GündemAlevler villalara dayandı, ilk koşan otel müşterileri olduBakan Kacır'dan, Türkiye Gazetesi ve Türkiye Today’e TEKNOFEST ziyareti! Özel arşivimizi inceledi - GündemBakan Kacır'dan TEKNOFEST ziyareti
Sonraki Haber Yükleniyor...