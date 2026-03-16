Eski İngiliz futbolcu Ashley Cole, İtalya 2'nci Ligi'nde mücadele eden (Serie B) Cesena'nın başına geçti.

Cesena Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktör Ashley Cole, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde yenileme opsiyonu bulunan, 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzaladı" denildi.

Aktif futbolculuk kariyerini 2019 yılında noktalayan 45 yaşındaki teknik adam, oyunculuk döneminde Chelsea ile Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.

Cesena, Serie B'de 40 puanla 8'inci sırada bulunuyor.

