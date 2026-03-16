Ashley Cole imzayı attı: Yeni adresi İtalya 2'inci Ligi
Eski İngiliz futbolcu Ashley Cole, İtalya 2'nci Ligi'nde mücadele eden (Serie B) Cesena'nın başına geçti.
Cesena Kulübü, yeni teknik direktör Ashley Cole ile 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli, yenileme opsiyonlu sözleşme imzaladı.
Cesena Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktör Ashley Cole, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde yenileme opsiyonu bulunan, 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzaladı" denildi.
Aktif futbolculuk kariyerini 2019 yılında noktalayan 45 yaşındaki teknik adam, oyunculuk döneminde Chelsea ile Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.
Cesena, Serie B'de 40 puanla 8'inci sırada bulunuyor.
ÖNERİLEN HABERLER
Ashley Cole futbolu bıraktı
