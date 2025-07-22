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İstanbul'da mangal faciası! Üsküdar'da 3 katlı bina cayır cayır yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Üsküdar'da çatı katında mangal sırasında yangın çıktı. Giderek büyüyen alevler nedeniyle çatı kullanılamaz hale geldi.

Üsküdar'da 3 katlı binanın çatısında bina sakinleri mangal yaptığı sırada yangın çıktı. Alev alev yanan çatı kullanılamaz hale geldi.

MANGAL NEDENİYLE BİNA YANDI

Yangın, saat 19.30 sıralarında Üsküdar Küplüce Mahallesi Rıza Bey Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çatı katında 2 kişi mangal yaparken ahşapların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Çıkan yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar kendileri yaptı. Alevler giderek büyüyünce yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangın esnasında yan binada oturan vatandaşın camdan hortum uzatarak yangına müdahalesi ise dikkat çekti. Yanan çatı kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da mangal faciası! Üsküdar'da 3 katlı bina cayır cayır yandı - 1. Resim

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Yangın esnasında çatıda bulunan vatandaşlara yardım eden güvenlik görevlisi Barış Ferhatoğlu, "Kulübemdeydim, duman çıktığını gördüm çatıdan. Hacı ağabey vardı bakkal, ona gittim. İtfaiyeyi aradık, aşağı indik. Yukarıda iki kişi vardı. İki kişi hortumla yangını söndürmeye çalışıyorlardı. Çağırdık bağırdık gelmediler. İtfaiye geldi, sonra yukarı ikinci defa çıktık. Ağzıma bez kapattım ben ıslatıp. İtfaiye gelince aşağı indiler. İtfaiyeciler müdahale ediyor. Yangın barbekü mangaldan dolayı  çıktı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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