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Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın soruşturmasında tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;da 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın soruşturmasında tutuklama
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı apartmanda biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında binanın yapı denetim şirketinin sahibi de tutuklandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı binada çıkan 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapı denetim şirketi sahibi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde yapı denetim şirketi sahibi Y.S.K'nin gözaltına alınmasına karar verildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.S.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın soruşturmasında 1 tutuklama - 1. Resim

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ 

12 Temmuz'da Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde 26 katlı binada çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3,5 aylık oğlu Aras ile sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında binada yapılan incelemede yangının başladığı şaft kısmında

kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standarda uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı belirlenmişti. Şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olmasının yangının kısa sürede bina içine yayılmasına neden olduğu tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında bilirkişi raporları doğrultusunda yangında kusurlu oldukları değerlendirilen şüphelilerden yapı müteahhitleri B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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