İzmir'de orman yangını! Urla'da yükselen alevlere müdahale sürüyor
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
İzmir’in Urla ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın, saat 18.32 sıralarında Kuşçular Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru