İzmir'de orman yangını! Urla'da yükselen alevlere müdahale sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Temmuz 2025 20:52 - Güncelleme: 22 Temmuz 2025 20:54 - Güncelleme:

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İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir’in Urla ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, saat 18.32 sıralarında Kuşçular Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İlgili Haber Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın soruşturmasında tutuklama Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru