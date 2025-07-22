İstanbul Başakşehir yangın son dakika: Yangın neden çıktı, söndürüldü mü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2025 17:27 - Güncelleme: 22 Temmuz 2025 17:36 - Güncelleme:

İstanbul, Başakşehir, Yangın, Makilik, Kayaşehir, Haber

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde öğle saatlerinde makilik alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Güvercintepe ile Kayaşehir arasındaki geniş bir arazide başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlık alana sıçradı. İstanbul Başakşehir yangın son dakika durumu kamuoyunca takip ediliyor. Vatandaşlar Başakşehir yangın neden çıktı, söndürüldü mü araştırmaya başladı.

Başakşehir yangın son dakika gelişmeleri takip ediliyor! Alevlerin yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. BAŞAKŞEHİR YANGIN SON DAKİKA İstanbul Başakşehir'de Kayaşehir ile Güvercintepe arasında bulunan makilik alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede ağaçlık bölgeye de sıçradı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. BAŞAKŞEHİR YANGIN NEDEN ÇIKTI? Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yüksek gerilim hatlarına yakın bir noktada başlayan yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili Haber İstanbul Başakşehir'de arazide yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi BAŞAKŞEHİR YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ? İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangın henüz tamamen kontrol altına alınmadı. Gelişmeler yetkililer tarafından paylaşılacak. İlgili Haber Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın! Kısa sürede söndürüldü

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan