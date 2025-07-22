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Haberler > 3. Sayfa > İstanbul Başakşehir'de arazide yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Başakşehir'de arazide yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

İstanbul Başakşehir'de çayırlık arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan otlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, büyüyerek ağaçlık alana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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