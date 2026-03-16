Maltepe’de 2019’da kaybolan Özbekistan uyruklu kadının akıbeti, yıllar sonra çözüldü. Gözaltına alınan eşi Ersin Y., tartışma sırasında sopayla vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli, cesedi günlerce balkonda beklettiğini, kokuyu gidermek için bahçe kumu ve kireç kullandığını, ardından parçalayarak poşetlere koyup yakındaki çöp konteynerine attığını söyledi.

Maltepe’de 2019 yılında kaybolan Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva’nın akıbeti, yıllar sonra yürütülen soruşturmayla aydınlatıldı. Kayıp dosyasını yeniden inceleyen polis ekipleri, kadının eşi tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ederken, yıllardır cevapsız kalan kayıp dosyası da böylece çözüldü.

DOSYALAR TEKRAR İNCELENDİ, CİNAYET ÇÖZÜLDÜ!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatlarıyla raflarda kalan eski dosyaların tekrar incelenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'dan (36) 2019 yılından bu yana haber alamayan ablası Sevara Zakhıdova'nın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen kayıp başvurusunu tekrar inceledi.

Soruşturmaya yönelik kurulan özel ekip, kadının Maltepe'deki evinde komşularının bilgisine başvurarak eşi Ersin Y.'nin (37) kendilerine Tursunboeva'nın deport edildiğini söylediğini öğrendi.

KÖTÜ KOKULAR ŞÜPHE UYANDIRDI

Ekipler, şüphelinin eşinin ülkesine geri döndüğünü söylendiği dönemde de daireden kötü kokular geldiğini, bunun üzerine Ersin Y.'nin güvercin beslediğini, kokunun bundan kaynaklı olduğunu komşularına aktardığı bilgisine ulaştı.

Yapılan incelemelerde de kadının ülkeden çıkış yaptığına dair bir veri olmadığı, adına kayıtlı cep telefonunun o tarihlerde Türkiye'de aktif olduğu tespit edildi.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK YAŞIYORLARMIŞ

Bilgisine başvurulan Tursunboeva'nın ablası da çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığını beyan etti.

Şüpheli Ersin Y.'nin 2019'daki kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşine boşanma davası açtığı, Tursunboeva'nın buna cevap vermemesi üzerine 2024 yılında boşanmanın gerçekleştiği belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı özel ekip, çiftin o dönem 2 çocukları olduğunu, bunlara Ersin Y.'nin anne ve babasının Aydın'ın Didim ilçesinde baktıkları bilgisine ulaşıldı.

ARKADAŞININ KİMLİĞİYLE DOLAŞMIŞ

Ekipler, Ersin Y.'nin de bazı tarihlerde arkadaşı Anıl Y'nin (33) kimliğiyle dolaştığını, şehir ve ülke dışına da bu kimlikle çıktığını, kayıp başvurusu sonrasında farklı tarihlerde de Tursunboeva ile Ersin Y.'nin sim kartlarının değiştirildiğini ve faturalarının aktif ödendiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısından alınan izin sonrası çiftin yaşadıkları evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüyle beraber "luminol" çalışma yapan ekipler, mutfaktaki ve balkondaki bazı bölümlerde kan tepkimeleri saptadı.

ERSİN Y. ÜLKEYE GİRİŞ YAPARKEN GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Ersin Y.'nin 9 Mart 2026'da Gürcistan'dayken Artvin'deki Sarp Hudut Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığını belirleyen ekipler, zanlıyı ve İstanbul'daki arkadaşı Anıl Y.'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

KHURRİYAT TURSUNBOEVA’YI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Ersin Y., sorgusunda eşiyle mutfakta tartışma yaşadıklarını, daha sonra başına sopayla vurup öldürdüğünü, ardından cesedi Maltepe'de kiraladıkları çatı katındaki evlerinin balkonuna attığını beyan etti.

KAN DONDURAN DETAYLAR

Şüpheli, cinayetten bir gün sonra marketten bahçe kumu alarak kokuyu bastırmaya çalıştığını, sonuç alamayınca cesedi kireçlediğini anlattı. Kokunun kesilmemesi üzerine korkunç bir kararla cesedi gömdüğü yerden çıkarıp mutfakta parçalara ayıran katil zanlısı, cesedi üç ayrı poşete koyarak evinin yalnızca 50 metre uzağındaki çöp konteynerine fırlattığını itiraf etti. Cani kocanın, bu vahşetin hemen ardından arkadaşı Anıl Y. ile birlikte, Aydın’dan otobüsle Gebze Otogarı’na gelen ailesine çocuklarını teslim ettiği öğrenildi.

CİNAYETİN ARKASINDAKİ "İHANET" İDDİASI

Sorgu sırasında cinayet sebebine dair konuşan şüpheli, maktulün ablası Sevara Zakhıdova’nın, eşinin eski sevgilisiyle olan özel görüntülerini kendisine gönderdiğini öne sürdü. Ablasının, eşinin evliyken de bu kişiyle görüşmeye devam ettiğini söylemesi üzerine çılgına döndüğünü belirten şüpheli, yaşanan şiddetli kavga sırasında cinayeti gerçekleştirdiğini iddia etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Cinayetten haberi olmadığını savunan Anıl Y., arkadaşına sadece kimliğini verip çocukları otogara götürmesine yardım ettiğini iddia etti. Katil zanlısı Ersin Y.’nin savcıya yaptığı yer gösterme anları kameraya yansırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan her iki şüpheli de Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

