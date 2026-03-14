Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik mahkemenin verdiği tahliye kararına savcılığın itirazı sonrası yeniden harekete geçildi. Aralarında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne yönelik 168'i tutuklu 304 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyetinin tahliyelerine karar verdiği 33 sanıktan Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da aralarında bulunduğu 11'i hakkında savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen davanın son duruşmasında, sanık savunmaları ve avukat beyanlarının ardından ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Erol Dalkıç, Görkem Uncu, Yasin Arabul, Yeşim Aydın, Oğuz Can Öztaş, Adem Doğan, Burak Oktay, Muhammed Batuhan Coşkun, Serhat Aygöl, Abdurrahman Kofalak, Fatih Mehmetoğlu, Burak Doğan, Ahmet Göncü, Celal Ağgöz, Sedat Ağgöz, Emirhan İncebayraktar, Özgür Kılıç, Şahin Mert Bingüllü, Yusuf Yakut, Mazlum Aşgenaz, Muhammed Aşgenaz, Mustafa Albayrak, Yiğit Sevgen, Mert Besler, Abdurrahman Çamuroğlu, Sinan Şimşek, Serdar Yıldırım, Gürkan Baltaş, Fırat Elmas, Mahsum Kaptan, Muhammed Furkan Culum, Ece Boyun ve Mehmet Aktaş'ın tahliyesine karar verdi.

Duruşma savcısı Abdullah Gül, bu 33 sanıktan Barış Boyun'un eşi Ece Boyun, Erol Dalkıç, Görkem Uncu, Yeşim Akkoyun, Burak Oktay, Emirhan İncebayraktar, Özgür Kılıç, Şahin Mert Bingüllü, Yusuf Yakut, Mert Besler ve Abdurrahman Çamuroğlu'nun tahliyesine itiraz etti.

Savcılığın talebini değerlendiren mahkeme, üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, öngörülen cezanın alt ve üst sınırları, tutuklu kaldıkları süre, kaçma ve delil karartma ihtimallerini dikkate alarak tahliye edilen 11 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1121 sayfalık iddianamede, 165 kişi "müşteki", 304 kişi ise "şüpheli" olarak yer alırken sanıkların müştekilere yönelik 129 eylemi aktarılıyor.

Barış Boyun'un İtalya'da karıştığı suçlara ilişkin Mayıs 2024'ten beri örgütün yöneticileri Bayram Demir, Tolga Gültepe ve Oğuzhan Duyku'yla birlikte bu ülkede tutuklu olduğuna dikkati çekilen iddianamede, Boyun'un cezaevinden örgüte talimat vermeye devam ettiği vurgulanıyor.

İddianamede, suç örgütünün amacının belirsiz sayıda kişiden haksız menfaat sağlamak olduğu, Türkiye'nin en büyük suç örgütü olmak amacıyla karşılarında duran ve faaliyet gösterdikleri alanda yer alan kişi ve gruplara silahlı saldırılarda bulunarak öldürdükleri veya kendi saflarına çektikleri yönünde tespitlere yer veriliyor.

Barış Boyun'un örgütün finans kaynaklarından silah ticaretinin başına ağabeyi Zafer Boyun'u getirdiği belirtilen iddianamede, Zafer Boyun'un yanında bulunan örgüt üyeleriyle başta Beyoğlu bölgesi olmak üzere İstanbul genelinde silah ve mühimmat ticareti yaptığı, bu faaliyetlerinin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığı ifade ediliyor.

Türkiye'de örgütün uyuşturucu trafiğini Bahadır Akdağ ve Tolga Gültepe'nin yönettiğinin altı çizilen iddianamede örgütün, karşısında duran, kendileriyle rekabet eden veya uyuşturucu madde ticareti nedeniyle aralarında alacak verecek meselesi gelişen diğer suç örgütlerine karşı husumet besledikleri ve eylem yapmaktan çekinmediklerine işaret ediliyor.

İddianamede, Barış Boyun'un, Avrupa'da birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı Sırp suç örgütü Kavac'ın uyuşturucu pazarında rekabet içerisinde bulunduğu Sırp suç örgütü Skaljari'nin elebaşı Jovan Vukotic'in öldürülmesini Kavac örgütünden taşeron olarak aldığı, 8 Eylül 2022'de Vukotic'in Barış Boyun suç örgütü tarafından öldürüldüğü kaydediliyor.

Örgütün üyelerini 15-20'li yaşlarındaki gençlerden seçtiğine dikkat çekilen iddianamede, bu gençlerin bilgisayar oyunlarıyla yetiştikleri, sokak suç şebekelerini anlatan internet tabanlı dizilerden etkilendikleri ve bu dizilerden kendilerine rol model seçtikleri vurgulanıyor.

Suç örgütü elebaşıları ve yöneticilerinin sosyal medya programlarından paylaştıkları video ile fotoğraflardan meydan okuma ve intikam yeminleri yaptıkları, böylece gençleri etkilemeye çalıştıkları aktarılan iddianamede, sanıklardan Barış Boyun'un "örgüt elebaşı", Taha Kutay Karasoy, Tolga Gültepe, Bayram Demir, Efe Kantık, Gurur Işınçelik, Mehmet Recep Demir, Mert Gültepe, Mirhan Aygün, Batuhan Karaca ve Oğuzhan Duyku'nun "örgüt yöneticisi" olarak yer aldığı, bu sanıkların, tüm sanıkların işlediği suçlardan sorumlu olduğu ifade ediliyor.

İddianamede, bu sanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "silahlı suç örgütüne üye olma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "hakaret", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "resmi belgede sahtecilik", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", "silahla yaralamaya teşebbüs", "nitelikli yağma", "nitelikli yağmaya teşebbüs", "nitelikli yağmaya teşebbüse azmettirme", "nitelikli silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından 613 yıldan 2 bin 967 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

