Gürcistan'da düzenlenen operasyonlarda 13'ü kırmızı bültenle, 3'ü ulusal seviyede aranan 16 şahıs yakalandı. İçişleri Bakanlığı açıklamasında "Şahısların, ülkemize iade işlemleri derhal başlatıldı." denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gürcistan Polis Teşkilatı koordinesinde ortak operasyon düzenlendi.

16 ŞAHIS YAKALANDI

Operasyonlar sonucunda kırmızı bültenle aranan R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A., D.C.B., O.K., O.M., T.F. ve S.A. ile ulusal seviyede aranan H.A., U.Ö. ve R.S. isimli şahıslar yakalandı.

SUÇLAMALAR KORKUNÇ

Yakalanan şahısların; "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama", "kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık", "birden fazla kişi tarafından silahla tehdit, mala zarar verme, korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma", "tehdit, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali", "çocuğun cinsel istismarı", "sarkıntılık yapma suretiyle cinsel saldırı", "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve silahla yağma", "hırsızlık", "bedelsiz senedi kullanma", "hakaret", "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçlarından arandıkları tespit edildi.

Operasyonlar neticesinde yakalanan şahısların ülkemize iade işlemleri derhal başlatıldı. Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi, Gürcistan Polis Teşkilatını ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

