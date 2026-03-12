AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, kendisi hakkında çeşitli iddialar ortaya atan Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. "İngiliz Özgür yine iftiraya devam ediyor" diyen Soylu, "TV programında İBB dosyaları ile ilgili yaptığım açıklama ortadadır. Yayın gece olunca arkadaşın izlememesi normal. Malum promil problemi…" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Pendik'te katılımcılara hitap etti.

SKANDAL SÖZLER SARF ETTİ

Burada eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'yu hedef alan Özel, "O günün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hırsızların imdadına yetişti. Geldi, dedi ki ‘O dosyanın tamamını bana vereceksiniz.’ Dosyayı aldı, üstüne oturdu ve o günden beri bu dosyada bir arpa boyu yol gidilmedi, bir adım atılmadı" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu

SOYLU'DAN SERT TEPKİ: İNGİLİZ ÖZGÜR İFTİRAYA DEVAM EDİYOR

Bu iddialar üzerine bir televizyon programına bağlanıp açıklamalarda bulunan Soylu, sosyal medya hesabından da bir açıklama yayınladı. Soylu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Yüzyılın yolsuzluğunun ve hırsızlığının sanığının Silivri’de kaldığı odanın maketinden türbe yapan İngiliz Özgür yine iftiraya devam ediyor… Özgür Özel! Türkiye Cumhuriyeti devleti bir çadır devleti değildir. İçişleri Bakanlığı herhangi bir soruşturmanın yargılama mercii de değildir. Tüm soruşturmaları yargıya açıktır.

ALKOL GÖNDERMESİ YAPTI

Tarihin en büyük yolsuzluk davasını sulandırmak ve hırsızlıkları örtmek için aynı yalanları ve ithamları defalarca farklı tarihlerde takla attırarak, boş iftiralarla kamuoyunu yönlendirmeye çalışan Özgür Özel, birkaç ay önce aynı yalanlara başvurunca TV programında İBB dosyaları ile ilgili yaptığım açıklama ortadadır.

TV yayını gece olunca arkadaşın izlememesi, anlamaması normal. Malum Promil Problemi…"





