İstanbul Kağıthane'de evinde ölü bulunan moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan soruşturmasında, güvenlik kameraları aracılığıyla kritik bir gelişmeye ulaşıldı. Olaydan yaklaşık bir saat önce eve girdiği tespit edilen oyuncu Sunay Kurtuluş, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi. Eve çay içmeye gittiğini söyleyen Kurtuluş, görüşme sırasında aralarında geçen bir şakalaşma esnasında Eraslan'ın kendisine tokat attığını iddia etti. Kurtuluş, bu tarz el şakalarından hoşlanmadığını belirterek duruma tepki gösterdiğini ve evden çıktığını iddia etti. Öte yandan Eraslan'ın, ölmeden 2 gün önce Mısır seyahatinden geldiği öğrenildi.

İstanbul Kağıthane’de 13 Mart'ta gerçekleşen ve moda dünyasını yasa boğan Ayşegül Eraslan vakasında, emniyet birimlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Sosyal medya fenomeni ve başarılı moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan’ın evinde ölü bulunması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Genç kadının vefatından hemen önce dijital platformlarda paylaştığı, "Kimseye kötülüğüm olmadı, ben sadece çok iyi bir insandım." şeklindeki sitem dolu mesajlar, yaşanan trajedinin ilk sinyalleri olarak kayıtlara geçti.

Ayşegül Eraslan'ın, ardında bıraktığı iddia edilen intihar notu

2 GÜN ÖNCE MISIR SEYAHATİNDEN DÖNMÜŞ

Soruşturmayı derinleştiren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eraslan’ın yaşadığı binanın giriş ve çıkışlarını kontrol eden güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi. Görüntülerde, genç tasarımcının ölmeden 2 gün önce yani 11 Mart Çarşamba günü Mısır seyahatinden elinde valiziyle döndüğü ve dairesine giriş yaptığı net bir şekilde görüldü.

SIR ZİYARETİN FAİLİ BELİRLENDİ

Kamera kayıtlarındaki en dikkat çekici detay ise olay günü yaşandı. Ayşegül Eraslan’ın hayatını kaybetmesinden yaklaşık bir saat önce, tanınmış oyuncu Sunay Kurtuluş’un binaya girdiği tespit edildi. Kurtuluş’un dairede kısa bir süre kaldıktan sonra binadan ayrıldığı anlar, polis dosyasına kritik bir kanıt olarak eklendi.

SUNAY KURTULUŞ İFADE VERDİ

Elde edilen bulgular ışığında emniyete davet edilen oyuncu Sunay Kurtuluş, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi. Eraslan ile yaklaşık üç hafta önce sosyal medya aracılığıyla tanıştıklarını belirten Kurtuluş, arkadaşlıklarının kısa bir geçmişi olduğunu ve bu süreçte birkaç kez bir araya geldiklerini dile getirdi.

Sunay Kurtuluş'un binaya giriş anı

OLAY GÜNÜ YAŞANAN ŞAKA KRİZİ

Kurtuluş’un ifadesine göre, olay günü Eraslan’ın daveti üzerine eve çay içmeye gittiğini söyledi. Görüşme sırasında aralarında geçen bir şakalaşma esnasında Eraslan’ın kendisine tokat attığını iddia eden oyuncu, bu tarz el şakalarından hoşlanmadığını belirterek duruma tepki gösterdiğini savundu.

Gerginleşen atmosferin ardından evden ayrılmak üzere hazırlandığını anlatan Kurtuluş, Eraslan’ın kendisine bir şapka hediye ettiğini belirtti. Evden çıktıktan sonra kısa bir süre mesajlaştıklarını ancak daha sonra genç kadının kendisini sosyal medya üzerinden engellediğini fark ettiğini sözlerine ekledi.

İKİ KEZ İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE BULUNMUŞ

Soruşturma kapsamında Eraslan’ın yakın dostu reklamcı Hasan Tufan S.’nin de bilgisine başvuruldu. Arkadaşının herhangi bir maddi sıkıntısı veya bilinen bir sağlık sorunu olmadığını belirten Hasan Tufan S., genç kadının daha önce de iki kez yaşamına son verme girişiminde bulunduğunu ancak bu durumların resmi makamlara yansımadığını açıkladı.

BEYAZ PANODAKİ ACI NOTLAR

Polis ekiplerinin dairede yaptığı incelemelerde, evdeki beyaz bir panoya ve kağıtlara yazılmış veda notları bulunmuştu. İddiaya göre Eraslan’ın notlarında çocukluğunda maruz kaldığı şiddetten, anne ve baba sevgisinden mahrum kalışından ve içindeki derin yalnızlıktan bahsettiği görülmüştü.

"Lütfen köpeklerime iyi bakın." ricasında bulunan Eraslan’ın, babasından özür dilediği ve "Ya ben çok hassasım ya da hayat gerçekten çok kötü" ifadeleriyle içine düştüğü çaresizliği dile getirdiği saptanmıştı.

ÜÇ ADET CEP TELEFONUNA EL KONULDU

Olay yerinde yapılan teknik incelemeler kapsamında, Ayşegül Eraslan’a ait olduğu değerlendirilen üç adet cep telefonuna el konuldu. Bilişim uzmanları tarafından incelenecek olan cihazların, olay öncesindeki iletişim trafiğine ve genç kadının ruh haline dair yeni ipuçları vermesi bekleniyor.

OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİ

Yapılan ilk incelemelere göre, Eraslan’ın veda mektubunu yazarken bileğinde yüzeysel kesikler oluşturduğu, ancak bu kesiklerin hayati damarlara zarar vermediği belirlendi. Trajik olayın, mektubun yazılmasının ardından dubleks evin merdiven boşluğunda gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruluyor.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve olayda herhangi bir dış müdahale olup olmadığının netleşmesi için otopsi sonuçları bekleniyor. Emniyet güçleri, elde edilen tüm bulguları ve ifadeleri titizlikle birleştirerek dosyanın eksiksiz bir şekilde tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AYŞEGÜL ERASLAN KİMDİR?

Ayşegül Eraslan, 27 yaşında ve İstanbul kökenlidir. Moda tasarımcısı olan Eraslan, İstanbul Fashion Week gibi önemli etkinliklerde baş tasarımcı olarak görev almış ve defilelerde açılış tasarımlarına imza atmıştır. Kendi moda markasını kurarak üretime başlamış ve sosyal medya platformlarında oldukça aktif bir şekilde tarzını ve tasarımlarını takipçileriyle paylaşmaktadır.

Ayşegül Eraslan, yarışmaya katılmadan önce birçok önemli projede yer alarak sektördeki deneyimlerini genişletmiştir. Ayrıca, Instagram hesabı (@aysegulleraslan) üzerinden takipçileriyle tasarımlarını paylaşarak, moda dünyasındaki yerini sağlamlaştırmıştır.

