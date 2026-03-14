Sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan’ın evinde ölü bulunmasına ilişkin sosyal medyada yanıltıcı bilgi paylaştığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"İşte Benim Stilim" isimli yarışma programıyla tanındıktan sonra sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Ayşegül Eraslan’ın evinde ölü bulunmasının ardından olayla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, olayla ilgili gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltabilecek nitelikte bilgiler paylaşıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu paylaşımı yapan kişinin kimliğini belirledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

Kimliği S.P. olarak açıklanan şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması kapsamında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ayşegül Eraslan

NE OLMUŞTU?

Eraslan, sosyal medya hesabından “Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapmış ve yakınlarını korkutmuştu.

Kısa süre sonra bir paylaşım daha yapan Eraslan, kanlı veda mektubunda şu ifadelere yer vermişti:

“Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim, çok şiddetle büyüdüm.”

Söz konusu paylaşımların ardından adrese güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ancak yapılan incelemede genç fenomenin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

