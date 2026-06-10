Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre Türkiye'nin birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli yağış beklenirken, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olması istendi. Geçtiğimiz haftadan beri yurdun birçok bölümünde yağışlar etkili olurken ''Yarın hangi illerde yağmur bekleniyor?'' sorusu gündeme getirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Haziran Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışların kuvvetli olması beklenirken, yetkililer vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki, yarın hangi illerde yağmur bekleniyor?

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 11 Haziran yarın hangi illerde yağmur bekleniyor?



YARIN HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yarın Akdeniz'de Antalya ve Hatay dışında kalan birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Adana ve Burdur çevrelerinde yağışların gün içerisinde etkili olması bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel yağış geçişleri tahmin ediliyor. Bölgede öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanakların görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 11 Haziran yarın hangi illerde yağmur bekleniyor?

Karadeniz Bölgesi'nde yağışların ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz'de etkili olması öngörülüyor. Rize ve Trabzon başta olmak üzere bölgenin doğusunda aralıklı sağanaklar beklenirken, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceği ifade edildi.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 11 Haziran yarın hangi illerde yağmur bekleniyor?

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Van ve Malatya çevrelerinde gün boyunca yağış geçişleri yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu iller arasında Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır yer alırken, Erzurum'un kuzey kesimlerinde de yağışların yer yer etkisini artırabileceği belirtildi.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 11 Haziran yarın hangi illerde yağmur bekleniyor?

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritalarına göre hafta sonu yurdun birçok bölgesinde sağanak geçişleri devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri iç ve doğu kesimlerde gök gürültülü yağışların yaygınlaşması bekleniyor.

Yeni haftanın ilk gününden itibaren ise yağışların büyük ölçüde doğu bölgelere çekileceği, batı kesimlerde ise güneşli ve sıcak havanın etkisini artıracağı tahmin ediliyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası