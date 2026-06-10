İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kent genelini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul'da hafta ortasına kadar yaz havası etkisini sürdürürken, hafta sonu sıcaklıklarda düşüş ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AKOM'un değerlendirmelerine göre İstanbul'da hafta ortasından itibaren az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak. Hava sıcaklıklarının 27-29 derece aralığında seyretmesi beklenirken, kuzeyli yönlerden esecek poyrazın sıcaklıkların daha da yükselmesini engelleyeceği tahmin ediliyor.

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi beklenirken, en düşük sıcaklığın 16 dereceye, en yüksek sıcaklığın ise 23 dereceye kadar gerileyeceği öngörülüyor.

AKOM, hafta sonu planı yapan vatandaşları ise Cumartesi günü için uyardı. Tahminlere göre 13 Haziran Cumartesi günü İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri etkili olacak.

YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜ DE SÜRECEK

AKOM'un tahminlerine göre yağışlı hava Pazar günü de aralıklarla etkisini sürdürecek. Yeni haftanın ilk gününden itibaren ise yağışların kent genelini terk etmesi ve gökyüzünün yeniden parçalı bulutlu ve açık bir görünüme kavuşması bekleniyor.

Yetkililer, özellikle Cumartesi günü yaşanabilecek ani yağışlar, ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.