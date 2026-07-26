Geleneksel mum üretimini devam ettiren 71 yaşındaki Yaşar Çakır, Giresun'daki atölyesinde bu dönüşümün izlerini el emeğiyle yaşatıyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde bu işi yapan tek imalatçı olan Çakır, "Bu işi merak eden, sahip çıkacak birini bulabilirsem atölyeyi devretmeye ya da birlikte çalışmaya hazırım." dedi.

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde bu işi yapan tek imalatçı olan Yaşar Çakır, geleneksel bir zanaatı yaşatmaya çalışıyor. Bir zamanlar yalnızca ışık veren mumların bugün estetik bir hayat kültürünün parçasına dönüştüğünü anlatan Çakır, değişen ihtiyaçlara göre üretimini de şekillendirdiğini belirtti.

Çakır, geçmişte özellikle elektriğin ulaşmadığı köylerde ve uzun kış gecelerinde mumun vazgeçilmez olduğunu hatırlatarak, "Yakın zamana kadar köylerimizde elektrik yoktu. Bugün de kış mevsiminin ağır geçtiği bölgelerle beraber savaşın yaşandığı ülkelerde uzun süreli elektrik kesintilerinde mum hala ihtiyaç oluyor" dedi.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da tek! Bu işi ondan başka yapan yok

Teknolojinin aydınlatma ihtiyacını büyük ölçüde karşıladığını belirten Çakır, buna rağmen mumun hayatlardan çıkmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"İNSANLAR MUMU EVE ATMOSFER KATMASI İÇİN TERCİH EDİYOR"

"Artık insanlar mumu ışık vermesinden evlerine sıcak bir atmosfer katması için tercih ediyor. Dekoratif amaçlı kullanılıyor, aromatik çeşitleri ilgi görüyor. Yemek masalarında nostaljik bir hava oluşturuyor, aromaterapide, sivrisinek kovucu ve sigara kokusunu yok etmeye yönelik ürünlerde de kullanılıyor"

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da tek! Bu işi ondan başka yapan yok

"OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERİN EN TEMEL İHTİYAÇLARINDAN BİRİ"

Mumun olağanüstü dönemlerde yeniden temel ihtiyaç haline geldiğine de dikkat çeken Çakır, "Savaş bölgelerinde ve afetlerde elektriğin kesilmesiyle mumun önemi yeniden ortaya çıktı. Deprem bölgesine yarım kamyona yakın mum gönderdim. Böyle zamanlarda mumun değeri bir kez daha anlaşılıyor" diye konuştu.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da tek! Bu işi ondan başka yapan yok

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA TEK

Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da bu alanda üretim yapan başka bir imalatçının bulunmadığını söyleyen Çakır, "İyi bir pazarlama ekibiyle bu iş sürdürülebilir bir sektör. Eskisi kadar büyük bir pazar olmasa da hala talep var. Bu sektör içerisinde daha fazla enerjiye ve taze kana ihtiyaç var. Ancak yaşım gereği artık biraz geri durmak zorundayım. Sadece hobi olarak üretim sürecindeyim" ifadelerini kullandı.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da tek! Bu işi ondan başka yapan yok

"MESLEĞİN BENİMLE BİRLİKTE SONA ERMESİNİ İSTEMİYORUM"

Yılların emeğiyle kurduğu atölyesinin geleceği konusunda ise duygusal bir çağrıda bulunan Çakır, "Mesleğin benimle birlikte sona ermesini istemiyorum. Son 50 yılın ilk ve son mumcusuyum. Artık yaşımız ilerledi, enerjimiz eskisi gibi değil. Bu işi merak eden, sahip çıkacak birini bulabilirsem atölyeyi devretmeye ya da birlikte çalışmaya hazırım. Tüm düzenek kurulmuş durumda. Yeter ki bu meslek yaşasın. Bildiğim her şeyi öğretmeye hazırım" dedi.

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