Yolcu vapuru, yük gemisi ile çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yolcu vapuru, yük gemisi ile çarpıştı: 8 kişi yaralandı
Yaralılar, İstanbul, Üsküdar, Beşiktaş, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Üsküdar açıklarında akşam saatlerinde kıyıya yanaşmakta olan Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan yolcu vapuru ile yük gemisi hafifçe çarpıştı. Çarpışma sonucu 8 kişi yaralandı

Olay akşam saatlerinde Üsküdar açıklarında meydana geldi. Elinden bilgiye göre kıyıya yanaşmakta olan Beşiktaş-Üsküdar yolcu vapuru ile "Artvin" isimli yük gemisi çarpıştı.

Olay sonucu yolcu vapuru içerisindeki yolcular savrulmanın etkisiyle 8 kişi yaralandı. Vapurun kıyıya yanaşmasıyla birlikte yaralanan yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay yerini gelen İtfaiye ve polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
