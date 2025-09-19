Yolcu vapuru, yük gemisi ile çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Olay akşam saatlerinde Üsküdar açıklarında meydana geldi. Elinden bilgiye göre kıyıya yanaşmakta olan Beşiktaş-Üsküdar yolcu vapuru ile "Artvin" isimli yük gemisi çarpıştı.

Olay sonucu yolcu vapuru içerisindeki yolcular savrulmanın etkisiyle 8 kişi yaralandı. Vapurun kıyıya yanaşmasıyla birlikte yaralanan yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay yerini gelen İtfaiye ve polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.