Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Macron, Trump’a telefonla yol açtırdı
Dünya Haberleri / Dış Haberler
Kaynak: Dış Haberler- Güncelleme:
New York’ta Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi diplomasi trafiğinde sıra dışı bir olay yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın konvoyu nedeniyle tüm yollar kapatılırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un aracı da polisler tarafından durduruldu. Diplomatik protokolde görülmemiş bu anlarda Macron’un aracından inerek Trump’ı aradığı ve esprili bir şekilde “Yolu aç” dediği aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın konvoyu nedeniyle trafiği kapatan polis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un aracını da durdurdu.
Diplomatik protokolde görülmemiş bu anlarda, Macron aracından inerek Trump’ı aradı ve esprili bir şekilde yolu açmasını istedi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık