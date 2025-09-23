Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Macron, Trump'a telefonla yol açtırdı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Macron, Trump’a telefonla yol açtırdı

New York’ta Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi diplomasi trafiğinde sıra dışı bir olay yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın konvoyu nedeniyle tüm yollar kapatılırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un aracı da polisler tarafından durduruldu. Diplomatik protokolde görülmemiş bu anlarda Macron’un aracından inerek Trump’ı aradığı ve esprili bir şekilde “Yolu aç” dediği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın konvoyu nedeniyle trafiği kapatan polis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un aracını da durdurdu.

Protokol skandalı! Macron’un aracını Trump’ın konvoyu durdurdu - 1. Resim

Diplomatik protokolde görülmemiş bu anlarda, Macron aracından inerek Trump’ı aradı ve esprili bir şekilde yolu açmasını istedi.

Ayrıntılar geliyor...

