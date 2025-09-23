Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Erdoğan'ın 2011 ziyareti Somali için dönüm noktası oldu! "Türkiye, ülkedeki değişimin öncüsü oldu"

Erdoğan'ın 2011 ziyareti Somali için dönüm noktası oldu! "Türkiye, ülkedeki değişimin öncüsü oldu"

Somali Bilgi, Adalet, Çevre ve Balıkçılık Bakanları ile Mogadişu Valisi, Türkiye ile olan güçlü bağlarını övdü. Ülkenin Kültür ve Turizm Bakanı Jama ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ülkede büyük değişimlere zemin hazırladığını vurguladı.

Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Daud Aweis Jama, Türkiye’nin Somali’deki varlığının ülkeye yönelik küresel algıyı değiştirdiğini söyledi.

“Türkiye gelmeden önce dünya, Somali’yi kimsenin gidemeyeceği, hiçbir kurumun Somali halkını ziyaret edemeyeceği bir yasak bölge olarak görüyordu” diyen Jama, dönemin Başbakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011’de, 20 yılı aşkın bir süreden sonra Somali’yi ziyaret eden ilk Afrikalı olmayan lider olduğuna dikkat çekti.

Erdoğan'ın 2011 ziyareti Somali için dönüm noktası oldu!

SOMALİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLDU

Jama, bu ziyaretin Somali’nin uluslararası ilişkilerinde dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Türk halkına zor dönemlerde verdikleri destek için teşekkür eden Jama, özellikle Somali güvenlik güçlerinin eğitilmesi ve El Şebab’la mücadelede sağlanan yardımlar sayesinde terörden arındırılmış, güvenli bir Somali’nin inşa edileceğine ve ülkenin bölgesel ve küresel barışa katkı sunacağına inandığını belirtti.

İki ülkenin iletişim ve bilgi paylaşımı alanında da işbirliği yaptığını aktaran Jama, “Bilgi ve yayıncılık alanında Somali’nin ilerlemesini sağlayacak daha fazla işbirliği yapmayı umuyoruz” dedi.

Erdoğan'ın 2011 ziyareti Somali için dönüm noktası oldu!

YARGI SİSTEMİNE KADAR DEĞİŞİMDE BÜYÜK ROL OYNADI

Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moalim Mohamud da Türkiye’nin son üç yılda Somali’nin adalet ve yargı sisteminin güçlendirilmesinde çok yönlü destek sağladığını söyledi.

Somali’nin çatışmadan çıkıp anayasasını hazırladığını, eğitimden sağlığa ve ekonomiye kadar kamu hizmetlerinde çalışmalar yürüttüğünü belirten Mohamud, uluslararası terör örgütlerinin oluşturduğu zorluklara rağmen, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu uluslararası ortakların desteğiyle ülkenin siyasetini ve kurumlarını güçlendirmeye devam ettiğini kaydetti.

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Bashir Mohamed Jama ise dünyanın giderek iklim değişikliğine odaklandığını, Somali’nin bu durumdan en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Jama, Somali’nin iklim kaynaklı felaketlerle kuşatıldığını, sık sık sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi doğal afetlerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

ORTAK KOMİTELER OLUŞTURULDU

Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden, Somali’nin özellikle balık, petrol ve maden gibi deniz kaynakları açısından zengin olduğunu vurguladı. Afrika’nın en zengin balıkçılık alanlarından birine sahip olduklarını belirten Aden, bakanlığın mavi ekonomiyi geliştirmeye odaklandığını kaydetti.

Aden ayrıca Türkiye ziyaretini hatırlatarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlü bağlar kurduklarını, işbirliğini geliştirmek için ortak komiteler oluşturulduğunu aktardı.

Mogadişu Valisi Hassan Mohamed Hussein ise başkentte kapsamlı bir kalkınma süreci yaşandığını ve şehrin artık tamamen güvenli olduğunu söyledi. Son üç yılda güvenlikteki önemli iyileşmeleri Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud’un liderliğine bağlayan Hussein, birçok yolun yeniden inşa edildiğini, özel sektörün büyüdüğünü ve daha çok insanın başkente geri döndüğünü ifade etti.

Hussein ayrıca, Erdoğan’ın 2011 ziyaretinden bu yana Türkiye’nin desteklediği büyük projelere dikkat çekerek, kurulan üniversiteler ve okulların Mogadişu’daki eğitimde dönüşüm oluşturduğunu dile getirdi.

