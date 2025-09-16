Somali Savunma Bakanı itiraf etti: Türkiye güvenliğimizin temeli!

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur Fiqi, Türkiye ile ilişkilerin “en iyi seviyede” olduğunu duyudu.

Fiqi, “Gerçekten bugün daha iyi bir yerdeyiz ve bu ilişkinin gün geçtikçe ilerleyeceğini görüyorum.” dedi.

Somali Özel Kuvvetlerinin TURKSOM Askerî Eğitim Üssü’nde Türk askerleri tarafından yetiştirildiğini hatırlatan Fiqi, Ankara’nın Somali’nin güvenlik mimarisinde kilit rol oynadığını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN 10 YILLIK DENİZ KORUMA ANLAŞMASI

2024’te imzalanan mutabakat zaptıyla Türkiye, 10 yıl boyunca Somali kara sularını koruyacak. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, bu anlaşmayı “Somali donanmasının temellerini atacak tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirmişti.

Türkiye’nin Afrika’daki varlığı da giderek artıyor. Ankara, kıtada 37 askerî ofis açtı, en az 24 ülkeye silah ve teçhizat sattı, Somali ve Çad gibi ülkelerde üsler kurdu.

MISIR'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Mısırlı yetkililer de Somali’ye askerî güç konuşlandırma hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı. Açıklamaya göre birlikler eğitim ve danışmanlık görevleri üstlenecek, yaklaşık bin asker ise doğrudan çatışmalarda yer alacak.

Kahire’nin adımı, resmî söylemde Eş-Şebab tehdidiyle gerekçelendirilse de uzmanlar, bu hamlenin Etiyopya ile Nil üzerindeki anlaşmazlık ve Afrika Boynuzu’nda artan güç rekabetiyle doğrudan bağlantılı olduğu hatırlattı.