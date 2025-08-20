Somalili Bakan itiraf etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi, tarih yeniden yazıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde 2011 yılında Somali'ye yaptığı ziyaret, ülke tarihine "kader değiştiren an" olarak geçti. Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, Erdoğan’ın ziyaretiyle ilgili "Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesiyle, ailesiyle ve tüm yetkilileriyle Somali'ye geldiğinde dünyada bir dönüm noktası yaşandı" ifadesini kullandı.

Somali, o yıllarda tarihin en şiddetli kuraklıklarından birini yaşarken, devlet yapısı da çökmüş durumdaydı. Erdoğan’ın Mogadişu ziyareti, yalnızca yardım değil, uluslararası dikkatin Somali’ye çevrilmesini sağladı.

"TÜRKİYE O GÜNDEN BERİ HEP YANIMIZDA"

Bakan Nur, Türkiye’nin 2011'den bu yana Somali’de geri adım atmadığını söyledi. "O günden bu yana her gün daha iyiye gittik. Somali'nin yeniden inşasında Türkiye'nin katkısı büyüktür" diyen Nur, Türkiye'nin sadece insani yardımlarla değil, güvenlikten altyapıya kadar her alanda desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Nur, Somali'nin terörle mücadelesinden enerji, balıkçılık ve hatta uzay çalışmalarına kadar Türkiye ile işbirliği içinde olduğunu ifade etti. "Türkiye'nin Somali'nin yanında olması sadece Somali halkını değil, dost ülkeleri de mutlu ediyor" dedi.

"TÜRK HALKI HER ZAMAN MAZLUMUN YANINDA"

Erdoğan’ın ziyaretinin Somali halkı üzerindeki etkisine de değinen Bakan Nur, "Türk halkı, her zaman mazlumların yanında oldu ve olmaya da devam ediyor" şeklinde konuştu. 2011 yılında Türkiye’de hem öğrenci hem ikinci katip olarak bulunduğunu söyleyen Nur, o dönem yaşananları asla unutmadığını belirtti.

"Somali halkı, o kara günlerden bugünlere geldiyse bunda Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının katkısı büyüktür" ifadeleriyle Türkiye’ye teşekkür etti.

"İLK ZİYARET YARDIM İÇİNDİ, İKİNCİ ZİYARET KALKINMA İÇİN"

Somali Yatırım Teşvik Ofisi Direktörü Mohamed Dhuubow ise Erdoğan’ın 2016’daki ikinci ziyaretine dikkat çekerek, "2011’deki ziyaret insani yardım içindi ancak 2016’daki ikinci ziyaret bir kalkınma gezisi oldu" şeklinde görüşünü dile getirdi.

Dhuubow, Türk Hava Yolları’nın Mogadişu’ya uçuş başlatmasından sonra liman ve havalimanının Türk şirketlerine devredildiğini, bu sayede Somali ekonomisinin dönüştüğünü söyledi. "Bugün bankacılıktan inşaata kadar birçok sektörde Türk yatırımcılar Somali’de aktif olarak yer alıyor" yorumunu paylaştı.

SOMALİ'DE TÜRK İZİ: EĞİTİMDEN ENERJİYE STRATEJİK ORTAKLIK

Erdoğan’ın ziyareti sonrası Türkiye, Somali’de insani yardımın ötesine geçerek kalıcı kurumsal yapılar kurdu. Mogadişu’da açılan büyükelçilik, TİKA ofisi, Türk okulları ve hastaneler, Türkiye-Somali ilişkilerini kalıcı hale getirdi.

Türkiye’nin Afrika açılımının öncü ülkesi haline gelen Somali’de, Türk şirketleri altyapıdan günlük hayata kadar birçok alanda rol üstleniyor. Somali-Türkiye ortaklığı artık enerji, balıkçılık ve uzay teknolojileri gibi ileri düzey alanlara taşınmış durumda.