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Somali lideri Ankara'da! Erdoğan mevkidaşı Mahmud'u resmi törenle karşıladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Somali lideri Ankara&#039;da! Erdoğan mevkidaşı Mahmud&#039;u resmi törenle karşıladı
Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud, Somali, Türkiye, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı. Tören sonrası iki lider basına kapalı olarak bir görüşme gerçekleştirdi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Ankara'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı Mahmud'u Beştepe'de düzenlenen resmi törenle karşıladı.

Somali lideri Ankara'da! Erdoğan mevkidaşı Mahmud'u resmi törenle karşıladı - 1. Resim

ERDOĞAN VE MAHMUD'DAN BASINA KAPALI TOPLANTI

Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Somali lideri Ankara'da! Erdoğan mevkidaşı Mahmud'u resmi törenle karşıladı - 2. Resim

TÜRKİYE VE SOMALİ İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre görüşmede, Türkiye ile Somali ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini, ilişkilerin atılacak adımlarla geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali halkının yanında olmaya devam edeceğini, Somali'nin terörle mücadele alanında ulusal birliğini sağlamasının önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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