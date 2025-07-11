Somali lideri Ankara'da! Erdoğan mevkidaşı Mahmud'u resmi törenle karşıladı

Kaynak: Anadolu Ajansı 11 Temmuz 2025 18:16 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 19:09 - Güncelleme:

Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud, Somali, Türkiye, Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı. Tören sonrası iki lider basına kapalı olarak bir görüşme gerçekleştirdi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Ankara'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı Mahmud'u Beştepe'de düzenlenen resmi törenle karşıladı. İlgili Haber PKK'nın silahları yakmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: "Hayırlara vesile olmasını diliyorum" ERDOĞAN VE MAHMUD'DAN BASINA KAPALI TOPLANTI Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. TÜRKİYE VE SOMALİ İLİŞKİLERİ ELE ALINDI Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre görüşmede, Türkiye ile Somali ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini, ilişkilerin atılacak adımlarla geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali halkının yanında olmaya devam edeceğini, Somali'nin terörle mücadele alanında ulusal birliğini sağlamasının önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Baki Sancak