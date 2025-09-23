Rusya'nın hava sahası işgalleri tuzak mı? Almanya'dan çarpıcı 'savaş' açıklaması

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, uluslararası meydanda Rusya'ya yönelik tepkiler hızla büyümeye devam ediyor.

Alman Bakan Pistorius, İsveçli mevkidaşı Pal Jonson ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında söz konusu savaşa ilişkin konuştu.

"GERİLİMİ TIRMANDIRMA TUZAĞI"

Moskova'nın Avrupa ülkelerini bir tuzağa çekmeye çalıştığını savunan Pistorius, "(Rusya'nın son hava sahası ihlalleri) Bu, bizim düşmememiz gereken gerilimi tırmandırma tuzağı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu iyiliği yapmayacağız. Kışkırtılmaya izin vermeyeceğiz" dedi.

Pistorius, provokasyona kapılmayacaklarını ifade ederek, "Ancak oradayız ve müdahale edeceğiz. Neler olduğunu yakından izleyeceğiz ve dışarıya kadar eşlik edeceğiz. Hoşgörülü ve sabırlı olacağız, ancak orada olduğumuzu ve her an daha fazlasını yapabileceğimizi açıkça göstereceğiz." diye konuştu.

ŞİMDİ DAYANIŞMA ZAMANI

Ülkesinin NATO müttefikleriyle dayanışmasını bir kez daha teyit eden Pistorius, Alman kuvvetlerinin NATO hava sahasını ihlallerden korumaya devam edeceğini ancak aceleci tepkilere karşı ihtiyatlı davranacağını vurguladı.

İsveç Savunma Bakanı Jonson da NATO'nun doğu kanadındaki varlığının güçlendirilmesine ilişkin olarak, şimdi dayanışma ve eylem zamanı olduğunu belirtti.