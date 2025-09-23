ABD'nin tarife tehdidine rağmen Rusya’dan 33 milyar doların üzerinde petrol satın aldılar

Hindistan'ın varlıklı iş insanlarından Mukesh Ambani'ye ait firmanın ABD'nin uyarısına rağmen Rusya'dan 33 milyar dolardan fazla petrol satın aldığı saptandı.

Washington Post, Hindistan'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğünü milyarder Mukesh Ambani'nin yaptığı Reliance Industries (RIL) firmasının Rusya'dan ham petrol satın alımlarını araştırdı.

Buna göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı Şubat 2022'den beri RIL, Rusya'dan toplamda yaklaşık 33 milyar dolardan fazla ham petrol satın alımı yaptı.

Bağımsız uzmanlarca teyit edilen ön hesaplamalara göre, firma Rusya'dan 2021'de 85 milyon dolar, 2022'de 5,5 milyar dolar, 2023'te 11,7 milyar dolar ve 2024'te de 9,8 milyar dolarlık ham petrol satın aldı. Firma bu yıl 1 Ocak-12 Ağustos döneminde 6,2 milyar dolarlık petrol alımı gerçekleştirdi.

RIL'ın bu satın alımları, söz konusu dönemde uluslararası yaptırımlar kaynaklı "ekonomik izolasyon" yaşayan Moskova yönetiminin "küresel petrol ticareti ve ekonomisine etkin katkılar" olarak nitelendirildi.

SAVAŞI FİNANSE ETTİĞİ İDDA EDİLDİ

Açık kaynaklı denizcilik ve gemi trafiği verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin yaptırım uyguladığı asgari 17 petrol tankeri, Kasım 2024'ten itibaren firmanın Hindistan'ın Sikka kentindeki limanına yanaştı.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Royal United Services Institute (RUSI) Finans ve Güvenlik Merkezi Direktörü Tom Keatinge, bu duruma yönelik "Kremlin'e giden 33 milyar dolar. Savaşı finanse ediyorsunuz" dedi.

"AB YAPTIRIMLARININ SINIR ÖTESİ BİR UYGULAMASI YOK"

Firma açıklamasında, Rus petrolü satın alımlarının "çatışmaya dair siyasi bir duruşu yansıtmadığını" savunarak, satın alımların "her zaman uluslararası düzenlemelere tam uyumlu olduğunu" savundu.

"İngiltere ve AB yaptırımlarının sınır ötesi bir uygulaması yok ve açıkça İngiltere ile AB dışındaki kuruluşlara uygulanmaz" ifadesi kullanılan açıklamada, bu nedenle firmanın petrol teslimatı için bu tür gemileri kabul edebileceği aktarıldı.

WASHİNGTON'DAN UYARILAR

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrolü satın aldığı gerekçesiyle Hindistan'a yönelik yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 daha tarife uygulama kararı almıştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ağustostaki açıklamasında "Hindistan'ın en zengin ailelerinden bazılarının Ukrayna'daki savaştan kar elde ettiğini" söylemişti.

Uluslararası kamuoyunda bu isim listesinin başında milyarder Mukesh Ambani'nin bulunduğu, firmanın Rus petrolünü "indirimli fiyata satın aldığı" ve Rusya'nın "ekonomik izolasyon" yaşadığı dönemde bunun "can simidi" olduğu iddia edilmişti.

Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro, 15 Eylül'deki açıklamasında "Hint şirketleri işgalden hemen sonra Rus rafinerileriyle işbirliği yaptı ve haydut gibi davranıyorlar" demişti.

RIL FİRMASI HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?