Trump'tan Putin'i köşeye sıkıştıracak sözler! Avrupa'ya çağrı yaptı: Rusya'dan petrol almayın

ABD Başkanı Donald Trump, New York'tan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını cevapladı.

NATO'nun Rusya'ya yaptırım uygulaması konusunda "Onlar işlerini yapmıyorlar. NATO bir araya gelmeli. Avrupa bir araya gelmeli." diyen Trump, Avrupa ülkelerinin halen Rusya'dan petrol almaya devam ettiklerini vurguladı.

"AVRUPA'NIN RUSYA'DAN PETROL ALMASINI İSTEMİYORUM"

Trump, Avrupa ülkelerine seslenerek "Avrupa ülkeleri benim dostum ama onlar Rusya'dan petrol alıyorlar. Avrupa'nın Rusya'dan petrol almasına sadece bizim karşı çıkmamız beklenemez. Onların petrol almasını istemiyorum. Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." diye konuştu.

"ANLAŞMA BU DEĞİLDİ"

Rusya'ya karşı harekete geçmeye hazır olduğunu kaydeden Trump, Avrupa ülkelerinin de benzer bir politika ile hareket etmesi gerektiğini savundu. Avrupa ülkelerinin şu anda sadece konuştuklarını ancak harekete geçmediklerini belirten Trump, "Biz Rusya'dan petrol almıyoruz. Onlar ise Rusya'dan çok fazla petrol alıyorlar. Anlaşma bu değildi." ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerinden çok nefret ettikleri için halen "muhtemel barış anlaşması" için masaya oturmadığını ve bundan memnun olmadığını sözlerine ekledi.