Yatırımcı sayısında 1 yıl sonra bir ilk: 1 milyon kişi kaçmıştı! Geri dönüyorlar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinde son haftalarda rekor seviyelerin test edilmesi ve halka arzların yeniden başlamasıyla birlikte, yatırımcıların da borsaya yönelmeye başladığı görülüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından açıklanan veriler dikkate alındığında, son 1 yıllık süreçte borsada yatırımcı sayısında yaşanan düşüş, eylül ayında tersine döndü.

EYLÜLDE 70 BİN YATIRIMCI…

Geçen yıl ağustos sonunda 7,43 milyon kişi olan pay piyasası yatırımcı sayısı, bu yılın ağustos sonuna kadar aralıksız düşerek 6,40 milyon kişiye geriledi. Bu dönemde 1 milyon yatırımcının borsadan uzaklaşması dikkatlerden kaçmadı. Ancak eylül ayında, yatırımcı sayısında dikkat çeken bir artış yaşandı. 31 Ağustos – 13 Eylül döneminde yatırımcı sayısı 70 bin kişi artarak 6,47 milyona yükseldi.

YATIRIMCI NEDEN DÖNÜYOR?

Analistler, borsada rekor seviyenin 11.605 ile ağustos ayının son haftasında test edildiğine ve eylülün ilk iki haftasında siyasi haber akışıyla birlikte düşüşlerin yaşandığına dikkat çekerek, “Buna rağmen borsada yatırımcı sayısı yükseldi. Burada, ilk yükselişten istifade edemeyen yatırımcıların düşüşü fırsat bilmesi ve bir halka arz için talep toplanmasının etkili olduğu söylenebilir” görüşünü dile getiriyor.

DOF ROBOTİK İÇİN 3 KAT TALEP

Borsa İstanbul’da Dof Robotik Sanayi AŞ’nin halka arzı için 3-5 Eylül 2025 tarihlerinde talepler toplanmıştı. 45,00 TL’den gerçekleşen halka arza yatırımcılardan 3,13 kat talep gelmişti. 45 milyon adet hissenin tamamı satılırken, Dof Robotik’in halka arz büyüklüğü 2 milyar 25 milyon TL oldu. Bu işlem, bu yıl şubat ayından sonra gerçekleşen ilk halka arz olarak da dikkat çekmişti.

HİSSELERİN PİYASA DEĞERİ

Bu arada borsanın rekor seviyeyi test ettiği ağustos ayının son haftasında, hisse senetlerinin toplam piyasa değeri 17,95 trilyon TL ile son yılların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Eylül ayının ilk 2 haftalık döneminde endekste yaşanan gerilemenin de etkisiyle, hisselerin piyasa değeri 16,14 trilyon TL’ye geriledi. Bu düşüşe rağmen BİST piyasa değeri, temmuz öncesi seviyelerin üzerinde gerçekleşti.