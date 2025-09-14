Tiktok'un geleceği masada olacak! ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri başladı

ABD ve Çin arasında yaz boyunca Avrupa'nın farklı şehirlerinde gerçekleştirilen ticaret müzakerelerinin dördüncü ayağı, İspanya'nın başkenti Madrid'de başladı. İki ülkeden heyetler, tarifeler, Çin’in Rusya’dan petrol alımı ve sosyal medya platformu TikTok’un geleceğine ilişkin gündemlerle bir araya geldi.

ABD ve Çin heyetleri, daha önce İsviçre, İngiltere ve İsveç’te gerçekleştirilen görüşmelerin ardından ticaret müzakerelerinin dördüncü ayağını bugün itibarıyla İspanya’nın başkenti Madrid’de başlattı.

ABD Ticaret Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng liderliğindeki heyetler, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yıl boyunca çalkantılı bir seyir izleyen ticari ilişkilerde gündemdeki birçok meseleye çözüm arayacak. İspanya Dışişleri Bakanlığı’nın bulunduğu Palacio de Santa Cruz’da gerçekleştirilen müzakerelerde temmuz ayında İsveç’in başkenti Stockholm’de ulaşılan "ticaret ateşkesi" sonucu 90 günlüğüne önemli ölçüde düşürülen gümrük tarifeleri masaya yatırılacak.

Taraflar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından belirlenen erteleme süresinin 10 Kasım’da sona ermesi öncesinde yeni bir uzlaşı arayacak. Görüşmeler çerçevesinde ayrıca ABD’nin Rusya’yı Ukrayna’da barışa zorlamak amacıyla Rus petrolüne alternatif geliştirilmesi talebinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Rusya’dan petrol alımı nedeniyle Hindistan’dan gelen ürünlere yüzde 25 ilave tarife uygulamaya başlayan ABD’nin Çin aleyhinde böyle bir adım atıp atmayacağı henüz bilinmiyor.

HEYETLER TİKTOK'U ELE ALACAK

Müzakerelerin gündem maddeleri arasında Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’un en büyük pazarı olan ABD’deki geleceğine ilişkin adımlar da yer alıyor. ABD Kongresi, ABD vatandaşlarına ait verilerin muhafazasına ilişkin çekinceler nedeniyle ulusal güvenlik tehdidi oluşturmakla suçlanan TikTok’un Çinli olmayan bir alıcıya devredilerek el değiştirmesi ya da ABD’de yasaklanmasına karar vermişti. ABD Başkanı Trump, TikTok yasağının devreye gireceği tarihi başkanlık kararnameleri kanalıyla üç defa uzatmış ve son tarihi 17 Eylül olarak belirlemişti.

Çin Ticaret Bakanlığı, cuma günü konuya ilişkin bir açıklama yayımlayarak, ABD’ye TikTok’a ilişkin sorunun diyalog ve karşılıklı saygı ile çözülmesi çağrısında bulunmuştu.